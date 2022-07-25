Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя

28 июля выходит релиз фильма «Певица на всю голову» с Даниэль Макдональд в главной роли. Очаровательная романтическая комедия повествует о смелой женщине, успешном бухгалтере, для которой место под солнцем — где-то там, на сцене оперного театра. Милли отказывается от завидной должности в крупной компании и дает себе ровно год на то, чтобы кардинально поменять свою жизнь и выиграть конкурс «Голос оперы». Горячо рекомендуем сходить на новинку в кино. А заодно и вписать в свой чек-лист несколько свежих фильмов, которые работают эффективнее курсов по развитию собственного «я».

Главная героиня (ее играет та самая «пышка» из комедии с Дженнифер Энистон) успешна и самодостаточна. Она ловко вертит своим парнем, по совместительству — начальником большой организации, занимающейся управлением фондами. При этом свое повышение Милли заслужила упорным трудом и профессионализмом. Но, к огорчению своего бойфренда, она решает оставить его, комфорт и хлебную должность, следуя зову сердца. Милли влечет большая сцена, а значит, ей придется пострадать в глубинке Шотландии под руководством садистки — оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп. Только так она сможет найти себя и стать певицей.

Фильм учит не бояться забрести слишком далеко, чтобы открыть свое «я». Если чувствуете, что все идет не так: работа не радует, а на личном любовь сменило сухое партнерство — радикально пересмотрите свою жизнь. Ведь, как говорится, кто не рискует…

В наши дни хорошая зарубежная комедия, которая идет в российских кинотеатрах, — редкий экземпляр. «Певица на всю голову», тот самый бриллиант, в прокате с 28 июля.

Певица на всю голову

На сегодняшний день самый свежий фильм Луи Гарреля, сыгравшего супруга своей реальной жены Летиции Касты. Остроумная картина рассказывает о вечном поколенческом конфликте. В одной французской буржуазной семье, у которой в шкафах разложены «ролексы» с дорогой ювелиркой, висят костюмы Armani и платья Dior, а в погребе пылятся коллекционные бутылки вина, сын-подросток становится аскетичным экоактивистом. Когда родители узнают о глобальном проекте, над которым он трудится, то переосмысляют брак, свое место на планете и меняют привычный жизненный уклад. Иногда полезным бывает сбросить циничную сбрую, чтобы довериться детям, которые знают, как спасти их мир. Фильм о том, как бывает приятно найти себя в деле, занимаясь чем-то не ради личной выгоды, но пользы для всего человечества. Наблюдать за этим чрезвычайно увлекательно, а местами очень смешно и поучительно.

Этот новый мир

Драма 2021 года — дебют режиссера Блерты Башоли и первый косовский фильм, вошедший в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Муж Фахри (Иллка Гаши) пропал без вести на войне в Косово. Будь она смиренной женщиной из патриархального общества родных краев, то, вероятно, годами бы просто ждала возвращения мужа. Но Фахри — необычная, и ей надо кормить семью. Она обучается вождению машины и открывает небольшой бизнес по производству и продаже айвара — традиционного балканского блюда. Игнорируя общественное мнение и оскорбления, Фахри призывает других скорбящих женщин присоединиться к ее перспективному делу. Представили вдохновляющую картину на «Сандэнсе» в 2021 году. Там она впервые в истории кинофестиваля взяла все три его главные награды в своей категории — за режиссуру, приз Большого жюри и приз зрительских симпатий.

Улей

Богатый на аллюзии кинематографический винегрет от двух Дэниелов с Мишель Йео в главной роли. Абсурдистская и трогательная комедия повествует об Эвелин — простой владелице прачечной, которая ищет себя не где-нибудь, а в разных мультивселенных. Увязнув в проблемах с налоговой, она с каждым днем все больше разочаровывается в собственной семье. Но оказывается, что миру грозит большая опасность, и именно эта — самая обычная из множественных версий Эвелин — избирается для того, чтобы спасти мир. Ей представляется уникальный шанс попробовать себя в разных жизненных сценариях: от известной актрисы до оперной дивы, от мастера боевых искусств до повара, соревнующегося с Енотатуем. Режиссеры ловко жонглируют жанрами и отсылками к поп-культуре, не забывая рассказать о семейных ценностях, а также о том, что бывает, если идти по губительному пути наименьшего сопротивления.

Все везде и сразу

Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути, которая адаптирует сюжет рассказа Харуки Мураками. Фильм забрал приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале 2021 года, получил награду в премии «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке и выиграл «международный» «Оскар». По сюжету, убитый горем театральный режиссер и актер Юсукэ (Хидэтоси Нисидзима), который потерял свою жену, соглашается поставить спектакль «Дядя Ваня» в Хиросиме. На время подготовки ему навязывают личную водительницу Мисаки (Тока Миура), которая так же, как и он, ищет способ попрощаться с болезненным чувством одиночества. Фильм о пути самовыражения попутно отвечает на вопрос, как научиться с этим жить.

Сядь за руль моей машины

Фильм гениального Паоло Соррентино, который впервые показали на 78-м Венецианском кинофестивале 2021 года. «Рука бога» — это история взросления юноши по имени Фабиетто (Филиппо Скотти), который в 1980-х годах живет в Неаполе с родителями. Он хочет изучать философию в колледже, но пока интересуется в основном игрой команды «Наполи» и Диего Марадоны. Безоблачное небо семьи Скиза поражает ужасная трагедия, из-за которой Фабиетто придется повзрослеть и найти себя. Картина описывает тернистый путь становления будущего режиссера. Самый личный фильм Соррентино выдвигался Италией на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Рука бога

Картина Шона Бэйкера была в главной программе основного конкурса Каннского фестиваля. На этот раз в фильме про частную жизнь маленького человека себя ищет Мики Сэйбер (Саймон Рекс) — порнозвезда в отставке. Из Лос-Анджелеса он возвращается в родной Техас почти без денег. Помочь ему привести дела в порядок могут лишь жена с тещей, которые пускают его к себе домой пожить на время. Фильм в поистине витальных кадрах показывает то, как человек, который оказался на обочине американской (или любой другой) мечты, странствует в поисках счастья, точно Одиссей.