Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя
Пока коучи личностного роста направо и налево раздают бесполезные советы, мы учимся познавать себя, смотря интересное кино.
28 июля выходит релиз фильма «Певица на всю голову» с Даниэль Макдональд в главной роли. Очаровательная романтическая комедия повествует о смелой женщине, успешном бухгалтере, для которой место под солнцем — где-то там, на сцене оперного театра. Милли отказывается от завидной должности в крупной компании и дает себе ровно год на то, чтобы кардинально поменять свою жизнь и выиграть конкурс «Голос оперы». Горячо рекомендуем сходить на новинку в кино. А заодно и вписать в свой чек-лист несколько свежих фильмов, которые работают эффективнее курсов по развитию собственного «я».
Певица на всю голову
Главная героиня (ее играет та самая «пышка» из комедии с Дженнифер Энистон) успешна и самодостаточна. Она ловко вертит своим парнем, по совместительству — начальником большой организации, занимающейся управлением фондами. При этом свое повышение Милли заслужила упорным трудом и профессионализмом. Но, к огорчению своего бойфренда, она решает оставить его, комфорт и хлебную должность, следуя зову сердца. Милли влечет большая сцена, а значит, ей придется пострадать в глубинке Шотландии под руководством садистки — оперной дивы Меган Джеффри-Бишоп. Только так она сможет найти себя и стать певицей.
Фильм учит не бояться забрести слишком далеко, чтобы открыть свое «я». Если чувствуете, что все идет не так: работа не радует, а на личном любовь сменило сухое партнерство — радикально пересмотрите свою жизнь. Ведь, как говорится, кто не рискует…
В наши дни хорошая зарубежная комедия, которая идет в российских кинотеатрах, — редкий экземпляр. «Певица на всю голову», тот самый бриллиант, в прокате с 28 июля.
Этот новый мир
На сегодняшний день самый свежий фильм Луи Гарреля, сыгравшего супруга своей реальной жены Летиции Касты. Остроумная картина рассказывает о вечном поколенческом конфликте. В одной французской буржуазной семье, у которой в шкафах разложены «ролексы» с дорогой ювелиркой, висят костюмы Armani и платья Dior, а в погребе пылятся коллекционные бутылки вина, сын-подросток становится аскетичным экоактивистом. Когда родители узнают о глобальном проекте, над которым он трудится, то переосмысляют брак, свое место на планете и меняют привычный жизненный уклад. Иногда полезным бывает сбросить циничную сбрую, чтобы довериться детям, которые знают, как спасти их мир. Фильм о том, как бывает приятно найти себя в деле, занимаясь чем-то не ради личной выгоды, но пользы для всего человечества. Наблюдать за этим чрезвычайно увлекательно, а местами очень смешно и поучительно.
Улей
Драма 2021 года — дебют режиссера Блерты Башоли и первый косовский фильм, вошедший в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Муж Фахри (Иллка Гаши) пропал без вести на войне в Косово. Будь она смиренной женщиной из патриархального общества родных краев, то, вероятно, годами бы просто ждала возвращения мужа. Но Фахри — необычная, и ей надо кормить семью. Она обучается вождению машины и открывает небольшой бизнес по производству и продаже айвара — традиционного балканского блюда. Игнорируя общественное мнение и оскорбления, Фахри призывает других скорбящих женщин присоединиться к ее перспективному делу. Представили вдохновляющую картину на «Сандэнсе» в 2021 году. Там она впервые в истории кинофестиваля взяла все три его главные награды в своей категории — за режиссуру, приз Большого жюри и приз зрительских симпатий.
Все, везде и сразу
Богатый на аллюзии кинематографический винегрет от двух Дэниелов с Мишель Йео в главной роли. Абсурдистская и трогательная комедия повествует об Эвелин — простой владелице прачечной, которая ищет себя не где-нибудь, а в разных мультивселенных. Увязнув в проблемах с налоговой, она с каждым днем все больше разочаровывается в собственной семье. Но оказывается, что миру грозит большая опасность, и именно эта — самая обычная из множественных версий Эвелин — избирается для того, чтобы спасти мир. Ей представляется уникальный шанс попробовать себя в разных жизненных сценариях: от известной актрисы до оперной дивы, от мастера боевых искусств до повара, соревнующегося с Енотатуем. Режиссеры ловко жонглируют жанрами и отсылками к поп-культуре, не забывая рассказать о семейных ценностях, а также о том, что бывает, если идти по губительному пути наименьшего сопротивления.
Сядь за руль моей машины
Картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути, которая адаптирует сюжет рассказа Харуки Мураками. Фильм забрал приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале 2021 года, получил награду в премии «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке и выиграл «международный» «Оскар». По сюжету, убитый горем театральный режиссер и актер Юсукэ (Хидэтоси Нисидзима), который потерял свою жену, соглашается поставить спектакль «Дядя Ваня» в Хиросиме. На время подготовки ему навязывают личную водительницу Мисаки (Тока Миура), которая так же, как и он, ищет способ попрощаться с болезненным чувством одиночества. Фильм о пути самовыражения попутно отвечает на вопрос, как научиться с этим жить.
Рука бога
Фильм гениального Паоло Соррентино, который впервые показали на 78-м Венецианском кинофестивале 2021 года. «Рука бога» — это история взросления юноши по имени Фабиетто (Филиппо Скотти), который в 1980-х годах живет в Неаполе с родителями. Он хочет изучать философию в колледже, но пока интересуется в основном игрой команды «Наполи» и Диего Марадоны. Безоблачное небо семьи Скиза поражает ужасная трагедия, из-за которой Фабиетто придется повзрослеть и найти себя. Картина описывает тернистый путь становления будущего режиссера. Самый личный фильм Соррентино выдвигался Италией на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Красная ракета
Картина Шона Бэйкера была в главной программе основного конкурса Каннского фестиваля. На этот раз в фильме про частную жизнь маленького человека себя ищет Мики Сэйбер (Саймон Рекс) — порнозвезда в отставке. Из Лос-Анджелеса он возвращается в родной Техас почти без денег. Помочь ему привести дела в порядок могут лишь жена с тещей, которые пускают его к себе домой пожить на время. Фильм в поистине витальных кадрах показывает то, как человек, который оказался на обочине американской (или любой другой) мечты, странствует в поисках счастья, точно Одиссей.