Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал показ четвертого сезона флагманского шоу НВО « Мир Дикого Запада », выход которого в 2016 году перевернул представления зрителей о возможностях фантастики. По такому случаю мы решили рассказать, что ждёт поклонников сериала в первом эпизоде продолжения, а также дать наводки на другие интересные проекты жанра, которые можно прямо сейчас посмотреть на Okko.

Действие нового сезона шоу начинается через семь лет после финала третьего. Зрителей ждёт встреча с жительницей мегаполиса Кристиной, поразительно похожей на Долорес. Девушка придумывает трогательные сценарии для персонажей-статистов будущих видеоигр корпорации Olympiad Entertainment и получает странные звонки от незнакомца, утверждающего, что она руководит его жизнью. Тем временем на живущих в мире людей андроидов объявлена охота, и им приходится покинуть свои убежища, чтобы разными путями попасть в обновлённый «Мир Дикого Запада».

Не пытайтесь покинуть Уэйуорд-Пайнс. Чудом выжив в автомобильной аварии, специальный агент Итан Берк приходит в себя неподалёку от городка Уэйуорд-Пайнс, затерянного среди лесов Айдахо. Ему не удаётся дозвониться до семьи и руководства, зато в одной из местных жительниц герой узнаёт недавно пропавшую напарницу и любовницу Кейт, поиски которой и привели его в это странное место. Она, как и прочие горожане, ведёт себя крайне подозрительно. Впрочем, возможно проблемы не у населённого пункта, а у агента. Психиатр доктор Дженкинсом уверен, что из-за черепно-мозговой травмы его новый пациент пребывает в плену галлюцинаций. Удастся ли агенту выяснить, что здесь вообще происходит, и развеять кошмар?

После первого дня работы в секретном подразделении корпорации Amaya одарённый разработчик Сергей Павлов не вернулся домой. Его подруга и коллега Лили Чан бьёт тревогу, но поиски по горячим следам не приносят результата. Через сутки обгоревшее тело бойфренда находят неподалёку от офиса. Камера видеонаблюдения зафиксировала акт самосожжения, но Лили не верит в версию о суициде. Девушка начинает собственное расследование, и глава корпорации Форест готов ей помочь, хотя он точно знает, почему погиб Сергей.

Сериальное переосмысление культового триллера Терри Гиллиама, связанное с первоисточником лишь сюжетной завязкой. 2043 год, после появления смертоносного вируса мир лежит в руинах. Немногие выжившие скрываются под землей, а лучшие из них ищут способ спасти остатки человечества от полного уничтожения. Мусорщик с криминальным прошлым Коул становится подопытным кроликом и отправляется в 2015-й, чтобы найти «нулевого пациента» и переписать историю.

Джун живёт в государстве победившего радикального консерватизма и тотального бесплодия. Она не вправе распоряжаться своей судьбой и даже пользоваться данным ей при рождении именем. Прежде у героини были муж, дочь и свобода, теперь она служанка в дома командора Уотерфорда. Её главная задача — родить ребёнка от своего хозяина и лишний раз не попадаться на глаза хозяйке. Единственное доступное ей развлечение — короткий разговор с такими же фертильными служанками во время похода за покупками. В мире, где все друг за другом следят, а недостойное поведение карается смертью, о простой дружбе остаётся только мечтать.

Опустившийся на самое дно, считающийся мертвым бывший агент ЦРУ Джон Риз получает настойчивое предложение о работе от таинственного мистера Финча. Миллионер-программист создал систему по борьбе с терроризмом, анализирующую информацию из всех существующих цифровых источников. У алгоритма Филча есть предсказательный эффект, который не интересует правительство. Еженедельно программа генерирует номер социального страхования человека, который в ближайшее время попадет в беду. Машина не знает, будет ли он жертвой или преступником, и Риз должен в этом разобраться.

После эпичной битвы за Нью-Йорк в финале «Мстителей» мир не будет прежним. То тут, то там появляются все новые супергерои, не понимающие, что делать с обретенными способностями. Цель секретной организации «Щ.И.Т.» под руководством «воскресшего» агента Фила Колсона находить и адаптировать растерянных уникумов, чтобы вместе бороться с терроризмом и инопланетными захватчиками. Вот только протеже легендарного Ника Фьюри не единственный, кто ищет таланты, способные не только сохранить мир, но и сеять хаос.

К 2074 году земной климат окончательно взбесился, и это привело к тотальному голоду и усилению роли корпораций. Позволить себе покупку натуральных продуктов могут лишь топы живущие в безопасных «зеленых зонах», а основная часть населения нищенствует и потребляет синтетику на безжизненных «красных» территориях. Бен Ларсон работает в транснациональном гиганте Spiga Biotech, специализирующемся на генной инженерии. Он женат на дочери босса, с которой живёт в роскошном доме. На первый взгляд, герой — образцовый сотрудник и муж, но на самом деле его даже не зовут Беном. Этот человек потратил долгие годы, чтобы расшатать существующую систему социального неравенства, и сейчас он как никогда близок к цели.

Убийственный вирус «Капитан Торч» за считанные дни уничтожил 99 процентов человечества, а те, кому удалось выжить, поделились на два непримиримых лагеря. Первые следуют по пути добросердечной матушки Абигейл, пытаясь привести мир в относительный порядок. Вторые очарованы учением Рэндалла Флегга. Этот зловещий «чёрный человек» вместе с паствой поселился в Лас-Вегасе, чтобы в разврате и пьянстве, подготовиться к самой последней битве на Земле.

Шериф портового городка Порт-Ханаан Джуд Эллис собирался провести спокойные выходные вместе с маленьким сыном, но судьба распорядилась иначе. Рано утром он отправляется по вызову на местный пляж, где был обнаружен утопленник. И он был не один. Из 450 человек, выброшенных на берег, выжить удалось лишь каждому десятому. Спасённые все как один утверждают, что попали в морские воды прямиком из далёкого будущего. Путешественники во времени бежали от войны и геноцида, но готовы ли благополучные предки дать им шанс на счастливую жизнь?