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Киноафиша Новости Франшиза «Рокки»: релиз «Крида 3» смещен на 2023 год, в разработку запущен спин-офф «Драго»

Франшиза «Рокки»: релиз «Крида 3» смещен на 2023 год, в разработку запущен спин-офф «Драго»

29 июля 2022 14:27
Франшиза «Рокки»: релиз «Крида 3» смещен на 2023 год, в разработку запущен спин-офф «Драго»

Знаменитая боксерская сага продолжается.

Как передает Variety, студия MGM решила перенести премьеру третьей части «Крида» во главе с Майклом Б. Джорданом с 23 ноября 2022 года на 3 марта 2023 года. Напомним, что «Крид» является спин-оффом серии фильмов «Рокки». Джордан играет боксера Адониса Крида, который является сыном Аполлона Крида, самого непримиримого соперника Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне).

В третьей части «Крида» Джордан не только вновь исполнит заглавную роль, но и дебютирует в качестве режиссера. В актерском составе также задействованы Тесса Томпсон (Бьянка, девушка Адониса), Филисия Рашад (Мэри Энн, приемная мать Адониса) и Джонатан Мэйджерс (Андерсон Дам, предполагаемый противник Адониса). Примечательно, что «Крид 3» станет первым фильмом в рамках франшизы, в котором будет отсутствовать сам Рокки в исполнении Сталлоне.

Вместе с тем студия MGM анонсировала полнометражный спин-офф «Крида», получивший название «Драго». Предстоящий фильм будет посвящен русскому боксеру Ивану Драго (Дольф Лундгрен) и его сыну Виктору Драго (Флориан Мунтяну). Драго-старший впервые появился в «Рокки 4» (1985), тогда как Виктор выступил главным антагонистом «Крида 2» (2018). Над сценарием «Драго» работает Роберт Лоутон.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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