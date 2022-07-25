17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети

Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?

Биографическая драма о мошеннице Анне Сорокиной, выдававшей себя за наследницу большого состоянию Анну Делви, с Джулией Гарнер в главной роли. Погрузившись в жизнь нью-йоркского бомонда, девушка смогла в течение нескольких лет шиковать на полную, подделывая чеки и беззастенчиво пользуясь помощью своих состоятельных знакомых.

Изобретая Анну

Драматический триллер с Джессикой Бил, чья героиня – добропорядочная домохозяйка Кэнди, обвиненная в жестоком убийстве своей соседки. Сериал основан на реальной истории, произошедшей в Техасе в 1980 году.

Кэнди

Шестой сериал кинематографической вселенной Marvel расскажет историю наемника с диссоциативным расстройством личности, который обретает силу египетского бога луны Хонсу. В главной роли Оскар Айзек.

Лунный рыцарь

Отечественный стриминговый хит, в центре внимания которого малоизвестная широкому зрителю страница советской истории. Главный герой – врач-педиатр Кирсан Аюшев, обнаруживший в детской больнице Элисты эпидемию ВИЧ. Он начинает сотрудничать с московским врачом Дмитрием Гончаровым, чтобы выяснить, как бороться с малоизученной болезнью.

Нулевой пациент

Пережив нападение серийного убийцы, начинающая журналистка Кирби Мазрахи решает объединиться с опытным журналистом Дэном Веласкесом, чтобы выследить маньяка. Однако убийца оказывается не так-то прост: его преступления – плата за возможность воспользоваться обнаруженным им временным порталом.

Сияющие

Долгожданный биографический сериал о самой скандальной паре 90-х – Памеле Андерсон и Томми Ли. Сюжет сериала разворачивается вокруг печально известной утечки секс-видео эпатажных супругов. В главных ролях Лили Джеймс и Себастьян Стэн.

Пэм и Томми

Криминальный сериал о бывшем полицейском Джеке Ричере, которого ложно обвиняют в убийстве. Пытаясь найти настоящего убийцу, герой ввязывается в водоворот расследований и скандалов. Сериал снят по мотивам серии книг английского писателя Ли Чайлда.

Джек Ричер

Снятый по одноименному роману Джека Карра, боевик с Крисом Праттом в главной роли стал одним из самых ожидаемых сериалов этого года. Речь в нем пойдет о члене спецподразделения «морских котиков» Джеймсе Рисе, который оказался единственным выжившим после секретной миссии. Узнав, что поражение его группы было подстроено власть имущими, герой решает бросить вызов политической элите и наказать виновных.

Список смертников

Ироническая комедия Джеймса Ганна о суперзлодее по прозвищу Миротворец, который желает любой ценой достичь мира во всем мире, ради своей благой цели не останавливаясь даже перед самыми жестокими убийствами. Сериал является спин-оффом фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и расскажет о становлении Миротворца, а также о его борьбе с бабочкоподобными пришельцами.

Миротворец

Комедийная драма, в которой Любовь Аксенова исполнила роль меркантильного инспектора пожарной охраны Наташи Кустовой. После того как выясняется, что девушке срочно требуется пересадить здоровую почку, ей придется пересмотреть свои отношения с близкими и понять, что не все в жизни можно купить за деньги.

Почка

Мистический хит Netflix о молодом архивисте Дэне, который соглашается отреставрировать поврежденные при пожаре кассеты, записанные в 1994 году в большом жилом комплексе. Постепенно записи становятся все более и более тревожными, а сам Дэн обнаруживает свою связь с загадочными событиями, происходящими на видео.

Архив 81

Долгожданный мидквел вселенной «Звездных войн», в котором Юэн Макгрегор вернулся к роли учителя Энакина Скайуокера Оби-Вана Кеноби. Действие сериала разворачивается после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» и рассказывает о том, как после уничтожения джедаев Оби-Ван вынужден скрываться на Татуине, чтобы присмотреть за юным Люком Скайуокером.

Оби-Ван Кеноби

Фантастическая комедия о мире будущего, в котором почти все мужчины на Земле вымерли, а женщины создали уютный экологичный мир, в которой каждой найдется место. Однако не всех устраивает мир без мужчин, и оставшиеся в живых представители сильного пола и верные им женщины решают бросить вызов новому миропорядку.

Два холма

Южнокорейский сериал о зомби-вирусе в стенах школы. После того как одну из учениц укусил зараженный хомяк, вирус быстро распространяется по школе, превращая учеников и учителей в плотоядных монстров. Оставшимся в живых необходимо объединиться, чтобы выжить в жуткой бойне.

Мы все мертвы

Драматический триллер с Колином Фертом и Тони Коллетт в главных ролях. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает историю писателя Майкла Питерсона, обвиненного в убийстве своей жены, чей труп был найден у лестницы их дома.

Лестница

Фантастический боевик, основанный на одноименной серии игр, рассказывает о мире будущего, в котором уже долгие годы идет война между землянами, создавшими Космическое командование Объединенных наций, и религиозным союзом инопланетных рас. Пытаясь выиграть войну, люди создали генетически модифицированных солдат – «Спартанцев», которые являются последней надеждой человечества.

Halo

Экранизация романа Сергея Минаева с Милошем Биковичем в главной роли. Его герой – успешный руководитель PR-агентства Андрей Миркин, привыкший добиваться всего, чего он захочет, при помощи своих многочисленных связей с женщинами. Однако после того, как в сеть попадает скандальное видео с участием Миркина, его сытая жизнь резко оказывается под угрозой.