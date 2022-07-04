Джеймс Кэмерон сравнил сиквелы «Аватара» с «Властелином колец»

К выходу готовится долгожданное продолжение научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар», который на данный момент удерживает первую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории. Промокампания «Аватара: Путь воды» уже началась. В эксклюзивном интервью журналу Empire Кэмерон поделился подробностями о производственном процессе всех четырех запланированных сиквелов «Аватара»:

«В то время [когда началась работа над сиквелами] я сказал боссам студии Fox: «Я сделаю это, но это будет игра куда больших масштабов. Я не хочу просто снять фильм, затем снять еще один и еще один. Я хочу рассказать более крупную историю». Я сказал: «Представьте себе, что у нас есть серия романов в духе «Властелина колец», а наша задача – экранизировать их». Что ж, это звучало здорово в теории, но затем мне пришлось заняться созданием этих проклятых романов, чтобы у нас был исходный материал».

Кэмерон отснял сиквелы «Аватара» подряд в ходе масштабных съемок, которые начались в 2017 году. Премьера «Пути воды» состоится 14 декабря 2022 года, тогда как выход третьего фильма запланирован на декабрь 2024 года. Релиз четвертой и пятой частей намечен на 2026 и 2028 года соответственно.