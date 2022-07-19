Самый амбициозный проект Джордана Пила: в сети появились первые отзывы о фильме «Нет»

Режиссер и сценарист Джордан Пил сделал себе имя, сняв такие признанные хорроры, как «Прочь» и «Мы». На днях в Лос-Анджелесе состоялись первые показы его новой картины «Нет», в которой ужасы сочетаются с научной фантастикой. Критики с энтузиазмом приняли очередной проект Пила.

Фрэнк Паллотта, CNN:

«Нет» – фильм не от мира сего. Монструозное месиво с отличными актерскими работами (особенно Дэниэл Калуя) и научно-фантастическим мотивом инопланетного вторжения из 50-х. Это зрелище об ужасах зрелищ. Джордана Пила сравнивали с Хичкоком, но «Нет» показывает, что он является Карпентером нового поколения. Наслаждайтесь шоу и не смотрите вверх».

Найджел Смит, People:

«Фильм «Нет» – это определенное ДА. Непременно посмотрите его на большом экране. Захватывающее и странное зрелище, не похожее ни на что больше. Теперь я никогда не посмотрю на небо так же, как раньше».

Хизер Виксон, Daily Dead News:

«Нет» – совершенно феноменальный фильм во многих отношениях. Идеальное сочетание научной фантастики и голливудской расчетливости. Фильм превзошел все мои ожидания. Великолепно снят, грозное звуковое сопровождение и блестящий актерский состав. Я в полном восторге».

Скотт Мензель, член Ассоциации кинокритиков Голливуда:

«Нет» – самая амбициозная, но при этом самая слабая картина Джордана Пила. Первый акт бесподобен, но затем повествование теряет опору, превращаясь в плохой фильм М. Найта Шьямалана со спилберговскими элементами. «Нет» не хватает сосредоточенности, тогда как потенциал истории остается нереализованным до конца».

Эрик Дэвис, Fandango:

«Нет» Джордана Пила – один из лучших фильмов, которые я посмотрел в этом году! Он пугающий и беспощадный, но в то же время очень веселый и не похож на другие фильмы об НЛО. Это уникальный и увлекательный эпический хоррор с дикими сюрпризами и незабываемой Кеке Палмер».

Мировая премьера «Нет» состоится 20 июля.