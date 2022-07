«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ

Когда мы смотрим на прекрасных, успешных и прославленных кинозвезд, нам даже не приходит в голову, что у этих людей может что-то не получаться. Однако многим из наших кумиров хотя бы раз отказывали в ролях, а некоторые из них даже получали обидные оскорбления от режиссеров и коллег по цеху. Поверить в причину этих неудач еще сложнее: мэтров не устроила внешность Генри Кавилла, Скарлетт Йоханссон и Мэрил Стрип! Киноафиша собрала известных актеров, проваливших кастинги из-за своих внешних особенностей.

Лауреат премий «Тони» и «Золотой глобус», известный нам по роли Питера Паркера в свежем «Человеке-пауке», всегда мечтал сыграть… принца Каспиана из «Хроник Нарнии». Пробы прошли отлично, и парень был уверен, что вот-вот получит радостную новость от своего агента. Однако Гарфилду дали неожиданный и резкий отказ. После попыток узнать причину провала он услышал довольно неприятное признание: «Они просто не считают, что ты достаточно привлекательный, Эндрю». Так разрушились мечты юного актера о волшебной стране детства. Видимо, поэтому он решил надеть костюм Человека-паука и отправиться на борьбу с нью-йоркской преступностью.

Эндрю Гарфилд

В 2013 году голливудский режиссер Стиви Никс подбирала актрису для главной роли в своем новом биографическом фильме Stevie Nicks: In Your Dreams. Одной из главных кандидаток на эту роль была 37-летняя на тот момент звезда Риз Уизерспун, которая была очень воодушевлена проектом. Но на последнем этапе кастинга ей предпочли другую актрису. Объяснение шокировало всех: режиссер сочла, что Риз «выглядит слишком старой». Надо сказать, эта характеристика едва ли вяжется с внешностью актрисы даже сейчас, когда ей стукнуло 46. Впрочем, отказ не повлиял на карьеру Уизерспун. Даже наоборот: вскоре она основала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine, чтобы открыть дорогу в кино женщинам с разной внешностью, без каких-либо предубеждений.

Риз Уизерспун

Не все фанаты знают, что полюбившийся аудитории обаятельный скандинавский бог Локи изначально мечтал стать Тором. Красавчик Хиддлстон пришел на прослушивание на роль старшего брата и даже надел с этой целью белокурый парик. Однако его сочли неподходящим по внешнему типажу: недостаточно «правильным», широкоплечим и нордическим. Правда, не успел актер расстроиться, как ему предложили сыграть Локи. Именно эта роль в итоге принесла ему мировое признание и пропуск в фильмы первого эшелона, хотя он даже не проходил на нее пробы.

Том Хиддлстон

Оказывается, блистательная Мэрил могла сыграть главную роль в «Кинг-Конге» вместо Джессики Лэнг. Но на прослушивании случился крайне неприятный конфликт. Продюсер обратился к кастинг-директору фильма на итальянском языке: «Зачем ты привел мне эту уродину?» Вот только он не знал, что присутствовавшая при этом актриса тоже знала итальянский. Она заявила: «Простите, что я слишком уродлива для вашего прекрасного фильма!» – и гордо вышла из комнаты.

«Зачем ты привел мне эту уродину?»

Мэрил Стрип

А вот у красавицы Скарлетт произошла обратная ситуация. Она пробовалась на главную роль в фильме «Девушка с татуировкой дракона», но не прошла кастинг из-за излишней привлекательности. Позже продюсер Дэвид Финчер признался в интервью, что «прослушивание прошло фантастически», однако для этого образа Йоханссон оказалась «слишком сексуальной». В итоге вместо нее на роль взяли молодую актрису Руни Мару.

Скарлетт Йоханссон

Казалось бы, какие проблемы с внешностью могут быть у Супермена и ведьмака с железным торсом и мужественной квадратной челюстью? Однако в 21 год Кавилл выглядел совсем иначе. Ему отказали в роли агента Джеймса Бонда… из-за плохой физической формы! Видимо, парня так задело это замечание, что он закрылся на пару лет в тренажерном зале. Зато теперь от его мускулов сложно отвести взгляд.

Генри Кавилл

Неудачи в профессии из-за внешности преследовали не только голливудских, но и некоторых советских актеров. Легендарная Инна Чурикова в свое время подверглась жестокой насмешке от приемной комиссии театрального вуза. После прочтения стихотворения «Я помню чудное мгновенье» один из преподавателей заметил: «Афродита – это богиня красоты. А вы посмотрите на себя в зеркало». Сложности преследовали Инну и в дальнейшем. Ее супруг Глеб Панфилов собирался снять историческую драму про Жанну д'Арк с женой в главной роли, но разрешение не было получено. Оказалось, что женщина попала в «черный список» Министерства культуры из-за «типажа, не свойственного советскому человеку». Несмотря на это, Чурикова построила замечательную карьеру и сыграла много десятков ролей. А впоследствии она все же перевоплотилась ненадолго в Орлеанскую деву в фильме «Начало».

Инна Чурикова

Изящная и обаятельная «девушка-эльф» Эшли Грин также упустила роль своей мечты из-за неподходящей внешности. В годы особой популярности романов Стефани Майер актриса прочитала первую книгу из франшизы «Сумерки» и прониклась сочувствием к главной героине. В итоге она пришла на кастинг экранизации, вот только сыграть хотела вовсе не Элис, а Беллу. Но черты Эшли оказались слишком тонкими и аристократичными для простой американской школьницы. После фразы «Вы не подходите для этой роли» девушка страшно расстроилась. Но через пару дней ей перезвонили и попросили сыграть одну из загадочных и прекрасных вампирш – для этого ее внешность оказалась в самый раз.

Эшли Грин

Знакомая всем любителям фантастики «Сойка-пересмешница» получила оскорбление от самого Квентина Тарантино. На кастинге в фильм «Однажды в… Голливуде» Дженнифер ждал мгновенный и безапелляционный отказ, мотивированный тем, что она «недостаточно красива». В итоге Шэрон Тейт сыграла Марго Робби. Кстати, Лоуренс и до этого не раз приходилось выслушивать нападки на свою внешность. Многие поклонники «Голодных игр» сочли ее «недостаточно голодной», то есть попросту толстой. Но актриса заявила, что гордится своей фигурой. «Я не хочу, чтобы маленькие девочки становились анорексичками из-за того, что они хотят быть похожими на Китнисс Эвердин», – заявила Дженни.

Дженнифер Лоуренс

Константин Райкин

Сын знаменитого Аркадия Райкина мечтал сыграть Дениса Давыдова в фильме «Эскадрон гусар летучих», но преградой стала довольно колоритная и необычная внешность актера. Ему отказал даже не сам режиссер, а чиновники, отвечающие за выход фильма. Мужчине сказали прямо: «Такому, как вы, гусара играть не позволят». Роль досталась Андрею Ростоцкому. Однако, к чести Райкина, он не расстроился и продолжил совершенствоваться, сыграв немало других достойных ролей.

Константин Райкин

Советская звезда Наталья Кустинская – одна из женщин, которым потрясающая красота принесла немало проблем. Режиссер Юрий Чулюкин, который девять лет был ее супругом, сильно ревновал ее буквально к каждому столбу. В том числе он не хотел видеть жену в ярких и «вызывающих» ролях. Когда Наташа решила заполучить роль Тоси Чайкиной в легендарном фильме «Девчата», Чулюкин сделал все возможное, чтобы лишить ее этой возможности. Актриса буквально грезила этим фильмом, отрабатывала мимику и походку героини… пока не узнала, что фильм втайне от нее снимают уже несколько недель. А с ней съемочная группа объяснилась так: «Тося не должна быть настолько красивой!»

Наталья Кустинская

А эту актрису мы могли бы увидеть в фильме «Волк с Уолл-стрит» в роли Наоми, вместо знаменитой уже тогда Марго Робби. Но на кастинге ей отказали по одной-единственной причине: «слишком старая». Причем на тот момент Оливии было всего 29, а ее партнеру по съемкам – аж на 10 лет больше. Но девушка не опустила руки и вскоре нашла более толерантную студию для съемок, засветившись даже в оскароносном проекте.