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Киноафиша Новости Слепому человечеству грозит новая угроза в трейлере финального сезона «Видеть»

Слепому человечеству грозит новая угроза в трейлере финального сезона «Видеть»

26 июля 2022 14:26
Слепому человечеству грозит новая угроза в трейлере финального сезона «Видеть»

Герой Джейсона Момоа вновь отправляется воевать.

Стрим-сервис Apple TV+ представил трейлер третьего и заключительного сезона постапокалиптического сериала «Видеть» во главе с Джейсоном Момоа. Финальные серии этой саги стартуют на стриминге 26 августа.

Действие «Видеть» разворачиваются в жестоком и примитивном мире будущего спустя сотни лет после того, как человечество ослепло. В концовке второго сезона Баба Восс (Момоа) победил своего непримиримого врага и брата Идо Восса (Дэйв Батиста). Попрощавшись после этого со своей семьей, Баба решил жить отшельником в лесу. Спустя год, однако, он вынужден вернуться в Пайю, чтобы вновь стать на защиту своего племени. Дело в том, что тривантийские ученые создали новое разрушительное оружие, угрожающее всему человечеству.

В трейлере акцент сделан на баллистическом оружии, которое способно сносить с лица земли целые города. На фоне этих катастрофических событий персонаж Момоа не может остаться в стороне. Покинув свое удобное ложе, он снова ступает на тропу войны. В конце ролика показано, как он сражается сразу с несколькими вражескими солдатами.

Примечательно, что в актерском составе «Видеть» задействованы слепые от рождения либо потерявшие зрение артисты.

Шоураннером сериала выступает Джонатан Троппер.

Фото: Apple TV+
Елена Королева
Елена Королева
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