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Киноафиша Новости Фиктивный брак оборачивается любовью в трейлере мелодрамы «Пурпурные сердца»

Фиктивный брак оборачивается любовью в трейлере мелодрамы «Пурпурные сердца»

13 июля 2022 10:59
Фиктивный брак оборачивается любовью в трейлере мелодрамы «Пурпурные сердца»

Фильм выйдет в конце июля.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер музыкальной мелодрамы «Пурпурные сердца» во главе с Софией Карсон и Николасом Голицыным. Фильм повествует о молодых людях, которые из прагматических побуждений заключают фиктивный брак, но влюбляются друг в друга по-настоящему после того, как обстоятельства вынуждают их сблизиться.

Трейлер начинается с изображения пары, которая, по всей видимости, без ума от любви. Кэсси (Карсон) и Люк (Голицын) пишут друг другу страстные и нежные письма, пока молодой человек служит в армии, а девушка занимается своей музыкальной карьерой. Затем настроение резко меняется: становится ясно, что все эти поцелуи, милые записки и полные любви взгляды ­– лишь игра, которую Кэсси и Люк затеяли, чтобы поделить между собой страховое возмещение. Молодые люди с симпатией относятся друг к другу, но никакой любви места нет.

Некоторое время Кэсси и Люк успешно изображают влюбленных, но однажды девушка получает сообщение, что ее «муж» получил ранение. В ходе реабилитации временно прикованный к инвалидному креслу Люк возвращается домой, так что Кэсси вынуждена переехать к нему, хотя в их планах такого поворота не было. Несмотря на это, со временем между героями вспыхивают неподдельные любовные чувства.

В основу «Пурпурных сердец» лег одноименный роман Тесс Уэйкфилд. Режиссером экранизации выступает Элизабет Аллен. Фильм выйдет на Netflix 29 июля.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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