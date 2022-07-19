Питер Динклэйдж снимется в «Голодных играх: Баллада о певчих птицах и змеях»

Как сообщает Deadline, звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж получил роль Каски Хайботтома в фильме «Баллада о певчих птицах и змеях», который станет приквелом по отношению к серии «Голодные игры» во главе с Дженнифер Лоуренс. В предстоящей картине Динклэйдж снимется вместе с Томом Блитом (Кориолан Сноу), Рэйчел Зеглер (Люси Грей Бэйрд) и Хантер Шафер (Тигрис Сноу).

«Баллада о певчих птицах и змеях» будет основана на одноименной книге Сьюзен Коллинз, опубликованной в 2020 году. Действие нового фильма развернется за несколько десятилетий до приключений Китнисс Эвердин. В центре сюжета – 18-летний Кориолан Сноу, который в будущем станет главой антиутопичного государства Панем. Юного Кориолана избирают наставником Люси Грей Бэйрд, которая на Десятых голодных играх представит бедный Дистрикт 12. Хайботтом является деканом Академии, где обучается Кориолан.

«Мы необычайно вдохновлены сложившимся актерским составом и очень рады приветствовать в Панеме Питера Динкдэйджа. Питер – не только всеми любимый актер, который блестяще смотрится в каждой своей роли. Он также является одним из лучших среди живущих актеров. Он привнесет устрашающий и харизматичный авторитет в образ декана Академии», – заявил босс студии Lionsgate Натан Каан.

Релиз «Баллады о певчих птицах и змеях» намечен на 17 ноября 2023 года. Режиссером фильма выступит Френсис Лоуренс.