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Киноафиша Новости Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel

Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel

20 июля 2022 13:57
Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel

Актер был бы не против сыграть Призрачного гонщика, тогда как о Нове он ничего не знает.

За годы существования киновселенной Marvel в этой франшизе оказались задействованы десятки артистов первой величины, поэтому в сети то и дело возникают слухи, что очередной исполнитель с мировым именем попробует себя в качестве супергероя в рамках этой вселенной. Так, Райана Гослинга связывают с ролью Новы, который также известен как Ричард Райдер. В свежем интервью MTV News у актера спросили, как много возможностей сыграть супергероя он отклонил за последние годы. Гослинг на это ответил:

«Я ничего не знаю о Нове, если это то, о чем вы хотите меня спросить. Это не имеет значения. Я был неподходящей фигурой для этого. Но я бы хотел однажды сыграть супергероя. Дело лишь в том, что это будет за персонаж. Я ждал звонка по поводу Капитана Канады».

Будучи канадцем, Гослинг, вероятно, пошутил насчет Капитана Канады, однако такой персонаж действительно существует – он дебютировал на страницах комиксов в 1970-х. Позже актер добавил, что он бы хотел сыграть Призрачного гонщика. Этот антигерой уже имеет одно воплощение в кино – в фильмах «Призрачный гонщик» (2007) и «Призрачный гонщик 2» (2012) этот образ воплотил Николас Кейдж.

На данный момент Гослинг занимается продвижением шпионского блокбастера «Серый человек», который Netflix расценивает как отправную точку для очередной масштабной франшизы во главе со звездными актерами. В основу предполагаемой серии фильмов ляжет обширный цикл романов Марка Грини.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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