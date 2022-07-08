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Киноафиша Новости Как трудно найти того самого человека: вышел трейлер ромкома «Свадебный сезон»

Как трудно найти того самого человека: вышел трейлер ромкома «Свадебный сезон»

8 июля 2022 13:17
Как трудно найти того самого человека: вышел трейлер ромкома «Свадебный сезон»

В главных ролях – Паллави Шарда и Сурадж Шарма.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер романтической комедии «Свадебный сезон» (Wedding Season). Это милая история об искусственных отношениях, которые на деле оказываются едва ли не идеальными.

Главная героиня «Свадебного сезона» – молодая женщина Аша (Паллави Шарда), которая сосредоточена на своей карьере и вовсе не стремится создавать собственную семью. В то же время мать Аши очень хочет, чтобы у ее дочери наконец появился муж. Для этого пожилая женщина сама заполняет для Аши анкету в приложении для знакомств – именно с описания ее профиля начинается трейлер. Отец Аши тоже хотел бы, чтобы дочь наконец обрела подходящего ей мужчину. Под воздействием родителей Аша в итоге соглашается пойти на свидание с парнем по имени Рави (Сурадж Шарма). Более того, Аша вынуждена ходить вместе с Рави на все ближайшие свадьбы, на которые ее приглашают.

Рави пребывает примерно в том же положении, что и Аша – он вполне доволен холостяцкой жизнью, но родители побуждают его найти себе пару. Во время свидания с Рави Аша предлагает ему создать видимость романтических отношений. Сначала парень скептически относится к этой затее, поскольку ему бы все-таки хотелось настоящей любви, но в итоге он соглашается подыграть Аше. Со временем между молодыми людьми начинают возникать искренне теплые чувства друг к другу.

«Свадебный сезон» выйдет на Netflix 4 августа.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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