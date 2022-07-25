Супергеройская семья сражается с Хелен Миррен и драконом в трейлере «Шазама! 2»

В рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего студия Warner Bros. и актер Закари Ливай представили первый трейлер комедийного супергеройского блокбастера «Шазам! 2», который получил подзаголовок «Ярость богов».

В свежем ролике взрослый супергерой Билли Бэтсон (Ливай) лежит на кушетке и выражает сомнения, что он достоит стоять в одном ряду с Флэшем, Акваменом и Бэтменом. Складывается впечатление, что эту исповедь Билли излагает в кабинете психоаналитика, хотя на самом деле он пребывает на приеме у педиатра. Затем под трек Эминема Business Билли и его «шазамная семья» противостоят паре богинь в исполнении Хелен Миррен и Люси Лью. Они завладели древней реликвией, обретя силу, которая способна погубить весь мир. В разговоре тет-а-тет с героиней Миррен на фуд-корте, Билли говорит:

«У меня нет так много опыта, потому что я не такой суперстарый, как вы, но я посмотрел все части «Форсажа», дамочка. Самое главное – это семья!»

В заключительной трети трейлера акцент сделан на драматической составляющей предстоящего фильма. Очевидно, что Билли и его друзьям-супергероям предстоит спасать мир, сражаясь с гигантским драконом, призванным к жизни рассерженными богинями.

Российская премьера «Шазама! 2» запланирована на 22 декабря 2022 года.