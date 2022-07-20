Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас

В настоящий момент разработке у Disney находится множество мультипликационных ремейков, в том числе с живыми актерами. Это неудивительно, учитывая, какой успех имели недавние переделки их классических анимационных фильмов. Похоже, Disney будет продолжать исследовать жанр и предлагать уникальные интерпретации полюбившихся проектов.

Дата выхода: 2022 год

Режиссером ремейка нового «Питера Пэна» выступил Дэвид Лоури, который ранее работал над экранизацией «Пита и его дракона» в 2016 году. Сообщается, что съемки проекта уже завершены, но точная дата пока не анонсирована. Известно, что за основу фильма «Питер Пэн и Венди» взята оригинальная история про мальчика, который не хотел становиться взрослым, и волшебную страну Неверленд. Точная дата премьеры проекта пока не анонсирована, но ожидается во второй половине 2022 года.

Новые Питер Пэн и Венди

Дата выхода: 8 сентября 2022 года

Анимационный фильм «Пиноккио» с живым действием снял Роберт Земекис по собственному сценарию в соавторстве с Крисом Вайцем. «Деревянного мальчика» в оригинале озвучил Бенджамин Эван Эйнсуорт. Его создателя Джепетто сыграл Том Хэнкс. Также в ремейке приняли участие Синтия Эриво, Люк Эванс и другие. Премьера фэнтези-мюзикла запланирована на 8 сентября 2022 года.

Том Хэнкс с Пиноккио

Дата выхода: 26 мая 2023 года

О переосмыслении «Русалочки» слухи ходили давно, а после объявления актрисы на главную роль, темнокожей Холли Бейли, начались ожесточенные споры. Тем не менее киноадаптацию решили доснять и объявили дату премьеры – 26 мая 2023 года. Сюжет расскажет оригинальную историю о русалочке, которая влюбилась в земного принца и попросила у ведьмы ноги, чтобы понравиться ему. Возлюбленного подводной принцессы в экранизации сыграл актер Джона Хауэр-Кинг.

Новая Русалочка

Дата выхода: 2023 год

Точная дата премьеры ремейка «Белоснежки и семи гномов» пока не анонсирована. История взята из сказки братьев Гримм, а адаптирована сценаристом Гретой Гервиг. Режиссером проекта выступает Марк Уэбб. Роль красавицы Белоснежки сыграет Рэйчел Зеглер, а злую ведьму воплотит на экране вандер-вумен Галь Гадот. Премьера ожидается предположительно в 2023 году.

Новая Белоснежка

Геркулес

Дата выхода: не анонсирована

Режиссером киноадаптации «Геркулеса» выступит автор «Джентльменов» Гай Ричи. Он снимет полнометражный фильм с живыми актерами по мультфильму 1997 года. Сценарий адаптировал автор «Шан-Чи и легенды десяти колец» Дэйв Каллахэм. Актерский каст фильма о приключениях Геркулеса на Олимпе пока официально не объявлен. Сообщается, что над музыкальным сопровождением картины будет работать Алан Менкен, автор композиций «Русалочки», «Аладдина» и других мультфильмов.

Геркулес

Бэмби

Дата выхода: не анонсирована

Фильм «Бэмби» про олененка, который вынужден учиться жить самостоятельно в лесу после смерти матери, будет создан с применением компьютерных технологий. Сюжет взят из одноименной экранизации 1942 года. Ранее подобные технологии были использованы в ремейке «Короля льва» Джоном Фавро. Сценаристами выступят Женева Робертсон-Дуорет и Линдси Бир, а режиссер будет объявлен позже. О дате премьеры пока нет информации.

Бэмби

Горбун

Дата выхода: не анонсирована

Началась работа над переосмыслением мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» 1996 года. История, взятая за основу оригинала и ремейка, написана Виктором Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери». Ремейк будет игровым, но актерский каст пока не объявлен. Также пока не занято кресло режиссера, а над сценарием уже работает Дэвид Генри Хван. Дата премьеры пока не названа.

Горбун из Нотр-Дама

Дата выхода: 13 декабря 2024 года

Экранизация 1963 года по мотивам легенд о короле Артуре также получит новую адаптацию. Режиссером выступает Хуан Карлос Фреснадильо. Начало производство нового «Меча в камне» стартовало еще в 2018 году, но из-за финансовых проблем его пришлось приостановить. Сообщается, что из-за маленького бюджета картины проект выйдет эксклюзивно для стримингового сервиса Disney+. Об актерах, которые примут участие в экранизации, пока нет информации. Проект выйдет 13 декабря 2024 года.

Меч в камне

Робин Гуд

Дата выхода: не анонсирована

«Робин Гуд» получит гибридную версию с живыми актерами для платформы Disney+. В разработке находится ремейк анимационной классики 1976 года с режиссером Карлосом Лопесом Эстрадой во главе. В проекте будут использованы технологии CGI. О кастинге, потенциальной дате выхода и других деталях пока не известно. Сценарий напишет Кари Гранлунд, которая ранее работала над ремейком «Леди и Бродяги».