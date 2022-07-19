Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров

Они готовы на все ради того, чтобы быть с их кумирами, а те, в свою очередь, не прочь построить будущее с «простыми смертными».

Новость о том, что любимый актер из Голливуда выбрал в спутницы жизни девушку не из закрытого кинематографического сообщества, а «из простых», всегда вызывает особый ажиотаж. Фанатки чувствуют, что и у них есть шанс построить семью со знаменитостью, и где-то немножко завидуют той счастливице. Вспомним пусть немногочисленные, но все-таки вселяющие надежду лавстори между голливудским принцем и «Золушкой» (хоть и какие-то из них все же завершились разводом).

Сиби Блажич была большой поклонницей актерских работ Кристиана Бэйла. Ей довелось познакомиться с любимым актером, когда Сиби работала ассистенткой Вайноны Райдер в начале 2000-х. Закоренелый холостяк Бэйл не устоял перед обаянием Блажич и уже после года отношений взял ее в жены. Сегодня супруги счастливо живут в браке уже 22 года. В интервью Бэйл не забывает поблагодарить супругу, которая терпеливо сносит его физические преображения для ролей.

Сегодня супруги счастливо живут в браке уже 22 года.

Кристиан и Сиби

Актер познакомился со своей будущей женой в салоне красоты, куда Демпси пришел, просто чтобы подстричься. Джиллиан Финк, к которой он был записан, оказалась не просто мастером на все руки, но и весьма обаятельной женщиной. Спустя три года дружеского общения, цветов и комплиментов пара начала встречаться. Сейчас Джиллиан — известный визажист, который работает со многими кинозвездами. Они с Патриком уже более 20 лет состоят в браке и воспитывают троих детей. И хотя в 2015 году Джиллиан подала на развод, позже она отозвала заявление. В настоящее время супруги, видимо, решили все проблемы и живут душа в душу.

Они с Патриком уже более 20 лет состоят в браке и воспитывают троих детей.

Семейство Демпси

Ювелирный дизайнер Дженнифер Мейер была большой фанаткой актера, и в 2003 году ей повезло познакомиться с Тоби лично. Будущие супруги впервые встретились на съемках исторической драмы «Фаворит». Они поженились в 2007 году; в браке родилось двое детей. Но в 2016 году «Человек-паук» с супругой объявили о расставании, а еще через 4 года Дженнифер подала на развод.

Тоби и Дженнифер

Звезда «Марсианина» встретил свою будущую жену Лучиану Баррозо в 2003 году в одном из ресторанов Майами, где она работала барменом. Баррозо была фанаткой творчества Дэймона и, недолго думая, призналась актеру в любви. Видимо, это его впечатлило, и у них завязались романтические отношения. В 2005 году Мэтт и Лучиана поженились. Сегодня пара воспитывает четырех дочерей, одна из которых — от первого брака Лучианы.

Лучиана и Мэтт

Элис Ким — будущая третья по счету жена Николаса Кейджа — работала официанткой в одном из лос-анджелесских суши-баров, когда актер впервые ее увидел. Элис обслуживала его столик и, разговорившись с кумиром, попросила у него автограф. Вместо него Ким получила записку с номером телефона знаменитости. Бурные романтические отношения переросли в нечто большее, и в 2004 году Кейдж и Ким заключили брак. А год спустя у пары родился сын, которого назвали Кал-Эл. Супруги прожили вместе 12 лет, но в 2016 году расстались.

Николас и Элис

Джеки Титоун была ярой фанаткой комика и актера Адама Сэндлера, которая засмотрела до дыр все фильмы с участием кумира. Чтобы познакомиться с мужчиной мечты, она даже решила пойти в актрисы. Снявшись в конце 1990-х в эпизодической роли в фильме «Большой папа», она наконец смогла познакомиться с Адамом. Джеки понравилась актеру, и он предложил ей встречаться. Ради того, чтобы всегда быть вместе с возлюбленным, Титоун даже приняла религию Адама — иудаизм. Такой серьезный шаг впечатлил Сэндлера, и в 2003 году он женился на фанатке. В браке у них родились две дочери.