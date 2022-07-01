О чем новый сериал «Список смертников» и стоит ли его смотреть?

О чем сериал?

Отряд морпехов под командованием Джеймса Риса готовится к выполнению очередного задания. Им предстоит под покровом ночи пробраться в подземный бункер где-то в Сирии и задержать человека по фамилии Кахани, разрабатывающего химическое оружие. Наводку на его местоположение выдает разведка, но она оказывается ложной — самого Кахани в бункере нет, а дойти до него отряду вовсе не удается из-за засады, устроенной сирийцами.

Из всего отряда в живых остаются только Рис, получивший серьезное сотрясение мозга при взрыве, и его напарник Буззер, который через несколько дней после возвращения совершает самоубийство. Рис, однако, начинает подозревать, что оно было сымитировано, точно как аудиозаписи переговоров во время операции, рисующие несколько иную картину случившегося, чем та, что запомнилась ему самому.

Разобраться в том, что происходит, Рису мешает спутанность сознания — воспоминания смешиваются с реальностью, — тревога за жену и дочь, которым может угрожать опасность, и назойливая и пронырливая журналистка из нью-медиа-издания Кэти Буранек, ведущая собственное расследование в поисках сенсации.

Сколько всего эпизодов?

Первый и, вероятно, единственный сезон сериала состоит из восьми часовых эпизодов.

Список смертников

Кто играет?

Главную роль Джеймса Риса исполнил Крис Пратт («Парки и зоны отдыха», «Стражи Галактики»), достоверно хмурящий брови и по-военному поджимающий губы. Его длинноволосого в духе рок-звезд 90-х и «запортаченного» донельзя брата Бена, также бывшего морпеха, не расстающегося с бутылкой, сыграл Тейлор Китч («Настоящий детектив»). Роль жены Риса недолго и довольно пунктирно исполняла Райли Кио («Девушка по вызову»), а пару антагонистов из обезличенной корпорации сыграли колоритный австралиец Джай Кортни («Отряд самоубийц») и мастер эпизода Шон Ганн («Стражи Галактики»), младший брат режиссера Джеймса Ганна. Роль журналистки Кэти исполнила Констанс Ву («Трудности ассимиляции»), а министра обороны сыграла Джин Трипплхорн («Фирма»). Выделяется в титрах и имя режиссера Антуна Фукуа («Тренировочный день»), поставившего пилотный эпизод. В общем, каст собран весьма впечатляющий.

Список смертников

Мнение Киноафиши

Основанный на книге Джека Карра сюжет безупречно линеен и столь же предсказуем — твисты следуют один за другим, но совсем не волнуют. Сложно сказать, почему сериал не работает. Впрочем, что он не работает, сказать вполне можно. Дело то ли в сентиментально поставленных семейных сценах, напоминающих фотографии из каталога магазина мебели, то ли в заторможенном после травмы главном герое, личность которого помимо службы в армии и паранойе больше никак не проявляется, то ли в вялой предсказуемости — во всем опять виноваты корпорации. Лишен сериал и щемящего чувства опасности, которое обещает слово «триллер» в описании жанра. «Список» не то, чтобы ужасен, но уж очень консервативен — та же спутанность сознания у главного героя появлялась в недавнем «Флешбэке» с Лиамом Нисоном — и просто не способен чем-нибудь удивить.

Список смертников

Кому может быть интересно

«Список смертников» играет в той же лиге, что и «Джек Райан», и, возможно, понравится поклонникам незатейливых линейных боевиков с простыми бронебойными мотивами вроде чувства мести.