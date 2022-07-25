«Порожденный гневом»: вышел новый трейлер «Черного Адама»

Вместе с первым трейлером «Шазама! Ярость богов» студия Warner Bros. презентовала на фестивале Comic-Con в Сан-Диего новый проморолик «Черного Адама». Эта картина расскажет о происхождении и становлении заглавного антигероя в исполнении Дуэйна Джонсона.

В новом трейлере акцент сделан на противостоянии Черного Адама и членов Общества справедливости во главе с Доктором Фейтом (Пирс Броснан). Персонаж Броснана говорит в ролике, что у Черного Адама есть два пути: либо стать разрушителем этого мира, либо его спасителем. Какой же путь он выберет? Судя по показанным в трейлере сценам, по силе Черному Адаму равных нет.

Напомним, что в комиксах Черный Адам выступает как главный враг Билли Бэтсона/Шазама. Учитывая кассовый успех фильма «Шазам!» (2019), вполне естественно, что Черный Адам тоже будет введен в киновселенную DC, получив сольный фильм. Очевидно, что кульминацией должен стать масштабный кроссовер, в котором Шазам и Черный Адам наконец сойдутся лицом к лицу.

Режиссером «Черного Адама» выступает Жауме Кольет-Серра. Вместе с Джонсоном и Броснаном в актерском составе задействованы Куинтесса Суинделл (Красный Торнадо), Ной Сентинео (Атомный Крушитель), Элдис Ходж (Хоукмен) и Сара Шахи (Адрианна Томас). В прокат фильм выйдет 20 октября.