Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air

Вновь сыграв Человека-паука и получив номинацию на «Эмми» за роль в детективном сериале «Под знаменем небес», Эндрю Гарфилд готов к новому вызову. Согласно Deadline, 38-летний актер ведет переговоры о роли британского предпринимателя-миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air. В английском языке это словосочетание имеет значение «хвастливая болтовня», тогда как буквально оно переводится как «горячий воздух». Режиссерское кресло проекта занял Дэвид Литч, известный как постановщик «Джона Уика 2», «Дэдпула 2» и предстоящего боевика с Брэдом Питтом «Быстрее пули».

В основу Hot Air ляжет книга «Грязные приемы: тайная война British Airways против Virgin Atlantic», написанная журналистом Мартином Грегори. Автором адаптированного сценария выступит Джон Крокер («Приключения Паддингтона 2»). Сериал будет состоять из шести эпизодов. В центре сюжета – жизнь и карьера Брэнсона на фоне восхождения его авиакомпании Virgin Airways, которая была создана в 1984 году. К 1990 году Virgin Airways начала доминировать в британской авиаиндустрии, что побудило конкурирующую British Airways прибегнуть к «грязным приемам» против Брэнсона.

Сейчас Брэнсону 71 год, его чистый капитал оценивается в $4 млрд. Его конгломерат Virgin Group контролирует более 400 компаний по всему миру.