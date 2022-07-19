Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air

Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air

19 июля 2022 12:26
Эндрю Гарфилд договаривает о роли миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air

Шоу будет посвящено конкуренции между авиакомпаниями Virgin Atlantic и British Airways.

Вновь сыграв Человека-паука и получив номинацию на «Эмми» за роль в детективном сериале «Под знаменем небес», Эндрю Гарфилд готов к новому вызову. Согласно Deadline, 38-летний актер ведет переговоры о роли британского предпринимателя-миллиардера Ричарда Брэнсона в мини-сериале Hot Air. В английском языке это словосочетание имеет значение «хвастливая болтовня», тогда как буквально оно переводится как «горячий воздух». Режиссерское кресло проекта занял Дэвид Литч, известный как постановщик «Джона Уика 2», «Дэдпула 2» и предстоящего боевика с Брэдом Питтом «Быстрее пули».

В основу Hot Air ляжет книга «Грязные приемы: тайная война British Airways против Virgin Atlantic», написанная журналистом Мартином Грегори. Автором адаптированного сценария выступит Джон Крокер («Приключения Паддингтона 2»). Сериал будет состоять из шести эпизодов. В центре сюжета – жизнь и карьера Брэнсона на фоне восхождения его авиакомпании Virgin Airways, которая была создана в 1984 году. К 1990 году Virgin Airways начала доминировать в британской авиаиндустрии, что побудило конкурирующую British Airways прибегнуть к «грязным приемам» против Брэнсона.

Сейчас Брэнсону 71 год, его чистый капитал оценивается в $4 млрд. Его конгломерат Virgin Group контролирует более 400 компаний по всему миру.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Читать далее 23 июля 2022
7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть 7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть Читать далее 24 июля 2022
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Читать далее 25 июля 2022
Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Читать далее 25 июля 2022
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Читать далее 23 июля 2022
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Читать далее 25 июля 2022
Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Читать далее 24 июля 2022
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Читать далее 23 июля 2022
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ «Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ Читать далее 26 июля 2022
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети 17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Читать далее 25 июля 2022
Related video