Кевин Харт и Марк Уолберг устраивают безумные развлечения в трейлере комедии «Время для себя»

Быть родителем тяжело, поэтому активный отдых – отличный вариант отвлечься от семейной рутины. В комедии «Время для себя» Кевин Харт играет отца двух детей, который решает на время оставить свои родительские обязанности, весело проведя время с лучшим другом. Стрим-сервис Netflix выпустил первый трейлер предстоящего фильма.

В ролике зрителей знакомят с Сонни (Харт), который берет на себя все домашние обязанности и уход за детьми, в то время как его жена-архитектор (Реджина Холл) сосредоточена на работе. Героя Харта такой порядок устраивает, но однажды объявляется его друг Хак (Марк Уолберг). Он приглашает Сонни отправиться в отпуск. Сонни неохотно соглашается, едва ли не впервые оставляя детей на попечение жены. В идеале Сонни хотел бы просто немного расслабиться, но в обществе Хака это невозможно. В ролике показано, как по инициативе друга Сонни попадает в безумные ситуации, включая встречу с разгневанной львицей, прыжки в пропасть и многое другое.

«Время для себя» снял по собственному сценарию режиссер Джон Гамбург («Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами», «Дюплекс»). Вместе с Хартом, Уолбергом и Холл в основной актерский состав вошли Джимми О. Ян и Луис Херардо Мендес.

На Netflix «Время для себя» выйдет 26 августа.