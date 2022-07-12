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Киноафиша Новости Детективный сериал «Убийства в одном здании» продлен на третий сезон

Детективный сериал «Убийства в одном здании» продлен на третий сезон

12 июля 2022 16:22
Детективный сериал «Убийства в одном здании» продлен на третий сезон

«Я хочу делать это шоу до тех пор, пока меня носят ноги», – шутит звезда и соавтор проекта Стив Мартин.

Стрим-сервис Hulu принял решение продлить комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» на третий сезон. Анонс состоялся всего через две недели после премьеры второго сезона, первые две серии которого вышли 28 июня. Шоу во главе со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес пришлось по вкусу как рядовым зрителям, так и критикам.

«Убийства в одном здании» – подлинный алмаз среди наших проектов. Это шоу находит отклик у зрителей разных поколений. Оно представляет собой сочетание юмора и искренности, отличаясь всецело оригинальным подходом, за что следует отдать должное Дэну [Фогельману], Джону [Хоффману], Стиву, Марти и Селене. Мы очень рады, что у нас есть возможность продолжить историю Чарльза, Оливера и Мейбл, тем самым удовлетворив желание наших зрителей», – заявил босс Hulu Крэйг Эрвич.

Во втором сезоне «Убийств в одном здании» Чарльз (Мартин), Оливер (Шорт) и Мейбл (Гомес) стремятся найти того, кто убил президента многоквартирного дома «Аркония» Банни Фолгер. Дело усложняется тем, что сами главные герои оказываются под подозрением в совершении этого преступления. Троице нужно докопаться до истины, несмотря на враждебное отношение к себе окружающих.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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