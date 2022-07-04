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Киноафиша Новости «Пункт назначения 6» отойдет от привычной для франшизы формулы

«Пункт назначения 6» отойдет от привычной для франшизы формулы

4 июля 2022 17:04
«Пункт назначения 6» отойдет от привычной для франшизы формулы

Об этом сообщил сценарист оригинального фильма Джеффри Реддик.

Хоррор-франшиза «Пункт назначения» имеет стандартный набор элементов – это всегда история о группе персонажей, которым удается избежать гибели, но постепенно смерть все равно их настигает. Сейчас в разработке находится шестой фильм, и на этот раз создатели намерены отклониться от знакомой формулы. В интервью Dread Central сценарист Джеффри Реддик, работавший над первыми двумя частями «Пункта назначения», поведал:

«У меня состоялся разговор со сценаристами [«Пункта назначения 6»]. Они проявили большое любопытство. Они хотели поговорить со мной, чтобы выяснить, что, по моему мнению, было ключевым для франшизы «Пункт назначения». Мы также поговорили о разных задумках и прочих подобных вещах. Я очень взволнован новой историей, но рассказать об этом сейчас не могу. Скажу лишь, что это будет не просто очередной фильм о группе персонажей, которые обманывают смерть, но затем все же становятся ее жертвой. В каждом новом фильме мы добавляли что-то, чтобы избежать однообразия. Шестая часть будет подлинным «Пунктом назначения», но она не будет соответствовать установившейся формуле. Ничего больше я пока сказать не могу».

«Пункт назначения 6» был анонсирован в 2019 году, но из-за пандемии работа над фильмом была приостановлена. Проект в итоге оказался под крылом стрим-сервиса HBO Max, который привлек в качестве продюсера Джона Уоттса, режиссера трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом. Датой релиза «Пункт назначения 6» пока не обзавелся.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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