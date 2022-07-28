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Киноафиша Новости Режиссер «Круиза по джунглям» и «Черного Адама» снимет экшен-триллер с Тэроном Эджертоном

Режиссер «Круиза по джунглям» и «Черного Адама» снимет экшен-триллер с Тэроном Эджертоном

28 июля 2022 14:42
Режиссер «Круиза по джунглям» и «Черного Адама» снимет экшен-триллер с Тэроном Эджертоном

Фильм выйдет на Netflix.

Заключив в прошлом году сделку о партнерстве, стрим-сервис Netflix и кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Partners готовят свой первый совместный проект. Им станет экшен-триллер под названием Carry On, что можно перевести как «Нужно продолжать». Режиссером фильма выступит Жауме Кольет-Серра, недавно снявший блокбастеры с Дуэйном Джонсоном «Круиз по джунглям» и «Черный Адам». Главную роль исполнит звезда франшизы Kingsman и «Рокетмена» Тэрон Эджертон.

«Нужно продолжать» позиционируется как амбициозный приключенческий проект. Фильм расскажет о молодом агенте Управления транспортной безопасности США Итане Копеке (Эджертон), который становится жертвой шантажа со стороны таинственного путешественника. Злодей грозится обойти систему безопасности и установить некую опасную поклажу на борту самолета, который должен совершить рейс в день Рождества.

Сценарий предстоящей картины напишет Ти Джей Фиксман в соавторстве с Майклом Грином.

В 2021 году СМИ сообщили, что Amblin обязуется выпускать по меньшей мере по два фильма для Netflix на протяжении неопределенного количества лет. «Нужно продолжать» рассматривался как потенциальный проект на протяжении нескольких месяцев, но компании хотели сначала подобрать подходящего актера. Примечательно, что Amblin также сотрудничает с Universal – вместе с этой студией Amblin готовит комедию «Пасхальное воскресенье» и новый режиссерский проект Спилберга «Фабельманы».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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