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Киноафиша Новости Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION

Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION

20 июля 2022 15:50
Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION

Фильм вошел в программу минувшего Каннского кинофестиваля.

Онлайн-кинотеатр KION анонсировал дату цифровой премьеры триллера «Род мужской» с Джесси Бакли, Рори Киннер и Гэйл Ранкин в главных ролях. Это третий фильм режиссера и сценариста Алекса Гарленда («Из машины», «Аннигиляция»). На KION «Род человеческий» появится 22 июля.

Фильм повествует о молодой женщине по имени Харпер (Бакли), которая не так давно стала вдовой после того, как ее муж покончил жизнь самоубийством. Пытаясь справиться с болезненной утратой и вернуться к нормальной жизни, Харпер из большого города перебирается в тихую английскую деревушку. Там она снимает дом и знакомится с немногочисленными соседями. Кажется, что Харпер нашла возможность обрести здесь покой, но на деле пребывание в новом доме оборачивается дня нее кошмаром наяву. Дело в том, что все мужчины, которых встречает здесь Харпер, имеют облик Джеффри (Киннер) – это человек, который сдает ей жилье. Более того, появлению Харпер здесь никто не рад.

«Род мужской» – психологический фильм ужасов, в котором происходит медленное погружения в беспокойную и напряженную атмосферу. Это в первую очередь личная драма главной героини, которая чувствует на себе вину за смерть психически нестабильного мужа. Привычная логика развития событий здесь уступает место языку метафор и сюрреалистических образов.

Фото: KION
Елена Королева
Елена Королева
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