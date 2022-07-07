Братья Даффер готовят спин-офф «Очень странных дел» и сериал по культовой манге «Тетрадь смерти»

Четвертый сезон «Очень странных дел» не только закрепил за этим сериалом статус телехита мирового масштаба, но и добавил авторитета сценаристам Мэтту Дафферу и Россу Дафферу. В рамках своего сотрудничества со стрим-сервисом Netflix дуэт основал собственную продюсерскую компанию Upside Down Pictures, главной которой назначена Хилари Ливитт.

Среди новых проектов, разработкой которых занимаются братья Даффер, имеется спин-офф «Очень странных дел», но никаких сведений о сюжете этого шоу на данный момент нет. На днях братья Даффер рассказали, что этот проект будет представлять собой нечто «на 1000% непохожее» на флагманский сериал. Также Мэтт и Росс опровергли, что предстоящее шоу будет посвящено кому-то из знакомых персонажей вроде Одиннадцать или Стива Харрингтона. Параллельно братья Даффер готовят театральную постановку на мифологии «Очень странных дел». Режиссером выступит Стивен Долдри («Чтец», «Аудиенция»).

В планах у братьев Даффер также значится игровой сериал по мотивам знаменитой манги «Тетрадь смерти». Одноименный аниме-сериал, выходивший в 2006-2007 годах, уже является классикой жанра, тогда как вышедшая в 2017 году голливудская киноадаптация провалилась по всем фронтам.

Наконец, братья Даффер принимают участие в многосерийной адаптации романа Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман», а также выступают продюсерами оригинального сериала от создателей «Темного кристалла: Эпоха сопротивления».