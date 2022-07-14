5 причин, почему иностранцы считают нашу сказку «Морозко» психоделом

Фильм Александра Роу «Морозко», вышедший на экраны в 1965 году, давно стал неотъемлемой частью российской культуры. На нем растет уже четвертое поколение юных зрителей нашей страны, познавая на примере героев основы дружбы, любви, отваги и чести. Однако за рубежом эта лента произвела на аудиторию совершенно иное впечатление. Когда в середине 90-х годов «Морозко» показали в Америке, он создал эффект разорвавшейся бомбы. Сказку немедленно раскритиковали, назвали «психоделом» и внесли в сотню худших фильмов в истории.

Шизофреническая, ужасающая, психопатическая мешанина.

По реальным отзывам американцев, «Морозко» – это «самый странный фильм в истории кино», «слишком страшно, чтобы показывать детям» и «шизофреническая, ужасающая, психопатическая мешанина». Так что же так напугало зарубежных зрителей в нашей новогодней сказке для семейного просмотра? Давайте разберемся.

Незнание русского фольклора

Самая очевидная проблема восприятия иностранного кино – это отсутствие погружения в соответствующую культуру. Конечно, люди, воспитанные на «Бэмби» и «Томе и Джерри», не смогут оценить по достоинству отсылки к славянской мифологии, былинам и русским народным сказкам. Это для нас Баба-яга – привычный с детства персонаж, над которым можно и посмеяться, особенно в исполнении актера-мужчины Георгия Милляра. А вот бедные американцы могут и попадать в обморок от первого в жизни знакомства с подобным персонажем. Чтобы лучше понять их недоумение, вспомните, какое впечатление на вас произвело самое первое показанное в России японское аниме.

Баба-яга в «Морозко»

Колоссальная разница менталитетов

Вторая загвоздка напрямую вытекает из первой. Проблема заключается не только в «не знаю», но и в «не знаю и знать не хочу». Американская нация взращена на чувстве собственной идентичности и исключительности. Довольно молодая по сравнению с остальными странами, их культура еще не до конца переросла этап «подростковой» зацикленности на себе. Если Россия всегда открыта для заимствований (взять хоть сказку «Аленький цветочек», выросшую из книги «Красавицы и чудовища»), то в США дела с культурным обменом обстоят сложнее. Для сравнения: в Европе «Морозко» приняли с куда большим энтузиазмом. В Италии сказка взяла главную награду «Лев святого Марка» на Венецианском кинофестивале, в а Чехии ее до сих пор традиционно показывают по телевизору в новогодние праздники. А вот Америка по-прежнему остается слишком далекой от нашего менталитета. Хотя и здесь есть некоторые исключения. Например, известный режиссер Стивен Спилберг считает, что «Морозко» – это «дедушка» некоторых голливудских шедевров.

Морозко

Пугающие образы

Большая часть критики «Морозко» в Америке пришлась на «страшную ведьму», «страшного медведя» и «страшного Джека Фроста» (именно так в США перевели имя волшебника Морозко). Зрители уверяют, что после просмотра сказки им снились кошмары и что они ни за что не показали бы этот фильм своим детям. Как это ни парадоксально, но проблема снова упирается в разницу культур. С точки зрения русского человека, Морозко – мудрый и справедливый волшебник, а внутренние законы сказки устроены так, что зло всегда получает по заслугам. Но для иностранцев, которые до сих пор считают смерть матери олененка Бэмби самой жестокой сценой в кинематографе, «заморозка» зверюшек и превращение Ивана в медведя могут действительно оказаться шоком. Мы с ними попросту боимся разных вещей. Их не пугают экранные маньяки и «Американская история ужасов», зато вводят в ужас архетипичные фольклорные образы, действующие на подсознание.

Кадр из «Морозко»

Отсутствие толерантности

Самое неожиданное обвинение, которое получила наша сказка от иностранных зрителей, – это «дискриминация по внешнему признаку». Дело в том, что американцы, чрезмерно озабоченные вопросами толерантности, не согласны с тем, что отрицательные персонажи должны быть отталкивающими, а положительные – красивыми. В их понимании Настенька с тем же успехом могла бы быть уродиной, как зеленая Фиона из «Шрэка», а ее сводной сестре не обязательно было мазать щеки свеклой – тогда все было бы честно. Конечно, никто не спорит, что и среди красавчиков часто попадаются редкостные сволочи, а среди внешне непривлекательных людей – замечательные и добрые личности. Но ведь сказка рассчитана на детей, которые пока мыслят простейшими образами. Для них бородавки на лице Бабы-яги отражают ее внутреннюю злобу, а прелесть Настеньки символизирует ее доброту и невинность.

Кадр из «Морозко»

Неправильная подача фильма аудитории

И наконец, последний по очереди, но не по значимости источник непонимания. Оказывается, премьера «Морозко» в Америке состоялась не как отдельное мероприятие, а прошла в рамках развлекательного шоу «Таинственный театр 3000 года». По сюжету этого сериала, ученые в будущем ставят эксперименты над главными героями, заставляя их смотреть «самые ужасные фильмы прошлого». Во-первых, сказка была сильно урезана до формата одной серии. Во-вторых, ее намеренно озвучили «в стиле Гоблина» и дополнили ехидными замечаниями героев шоу. И в-третьих, зрителей как бы заранее предупредили, что они пришли посмотреть именно плохой фильм – и никак иначе. Многие иностранцы, решившие позже пересмотреть «Морозко» самостоятельно, в корне изменили свое мнение о советском кинематографе.