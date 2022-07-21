Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд

Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд

21 июля 2022 18:45
Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд

Круз в зоне недосягаемости.

Авторитетное издание Variety опубликовало статью, раскрыв данные о заработке ведущих актеров и актрис Голливуда. Список состоит из 26 исполнителей, которые ранжируются по объему гонорара за свои нынешние и предстоящие проекты.

Первую строчку в этом рейтинге с большим отрывом от остальных занимает Том Круз. Согласно источнику, за «Топ Гана: Мэверик» 60-летний актер получит $100 млн. Столь внушительная сумма объясняется тем, что гонорар Круза не сводится к какой-либо фиксированной сумме, а напрямую зависит от кассовых сборов. «Топ Ган: Мэверик» неожиданно стал хитом мирового проката, собрав свыше $1,2 млрд.

Положение Круза уникально, поскольку большинство других голливудских артистов первой величины предпочитают получать гарантированную сумму еще до релиза своих картин. Конечно, им причитаются определенные бонусы в случае коммерческого успеха, но происходит это лишь в том случае, если фильм оказывается прибыльным.

Вслед за Крузом в представленном топе расположилось трио актеров, которые сотрудничают с компанией Apple: Уиллу Смиту заплатят $35 млн за съемки в драме о рабстве «Высвобождение» (Emancipation), Леонардо ДиКаприо заработает $30 млн за роль в историческом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», тогда как Брэд Питт получит $30 млн за участие в пока не получившем название фильме о Формуле-1.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

  • Том Круз («Топ Ган: Мэверик») – $100 млн
  • Уилл Смит («Высвобождение») – $35 млн
  • Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны») – $30 млн
  • Брэд Питт (драма о Формуле-1) – $30 млн
  • Дуэйн Джонсон («Черный Адам») – $22,5 млн
  • Уилл Феррелл («В духе Рождества») – $20 млн
  • Крис Хемсворт («Тайлер Рейк 2») – $20 млн
  • Вин Дизель («Форсаж 10») – $20 млн
  • Том Харди («Веном 3) – $20 млн
  • Хоакин Феникс («Джокер 2») – $20 млн
  • Райан Рейнольдс («В духе Рождества») – $20 млн
  • Дензел Вашингтон («Великий уравнитель» 3) – $20 млн
  • Джейсон Момоа («Аквамен и потерянное царство») – $15 млн
  • Эдди Мерфи («Полицейский из Беверли-Хиллз») – $15 млн
  • Крис Пайн («Звездный путь 4») – $13 млн
  • Стив Карелл («Миньоны: Грювитация») – $12,5 млн
  • Райан Гослинг («Барби») – $12,5 млн
  • Марго Робби («Барби») – $12,5 млн
  • Милли Бобби Браун («Энола Холмс 2») – $10 млн
  • Тимоти Шаламе («Вилли Вонка») – $9 млн
  • Мэтт Дэймон («Оппенгеймер») – $4 млн
  • Роберт Дауни – младший («Оппенгеймер») – $4 млн
  • Эмили Блант («Оппенгеймер») – $4 млн
  • Дэниэл Калуя («Нет») – $4 млн
  • Джейми Ли Кертис («Хэллоуин заканчивается») – $3,5 млн
  • Аня Тейлор-Джой («Фьюриоса») – $1,8 млн
Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть 7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть Читать далее 24 июля 2022
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Читать далее 23 июля 2022
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Читать далее 23 июля 2022
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Читать далее 23 июля 2022
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ «Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ Читать далее 26 июля 2022
Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Читать далее 25 июля 2022
Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Читать далее 24 июля 2022
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Читать далее 25 июля 2022
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Читать далее 25 июля 2022
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети 17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Читать далее 25 июля 2022
Related video