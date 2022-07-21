Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд
Круз в зоне недосягаемости.
Авторитетное издание Variety опубликовало статью, раскрыв данные о заработке ведущих актеров и актрис Голливуда. Список состоит из 26 исполнителей, которые ранжируются по объему гонорара за свои нынешние и предстоящие проекты.
Первую строчку в этом рейтинге с большим отрывом от остальных занимает Том Круз. Согласно источнику, за «Топ Гана: Мэверик» 60-летний актер получит $100 млн. Столь внушительная сумма объясняется тем, что гонорар Круза не сводится к какой-либо фиксированной сумме, а напрямую зависит от кассовых сборов. «Топ Ган: Мэверик» неожиданно стал хитом мирового проката, собрав свыше $1,2 млрд.
Положение Круза уникально, поскольку большинство других голливудских артистов первой величины предпочитают получать гарантированную сумму еще до релиза своих картин. Конечно, им причитаются определенные бонусы в случае коммерческого успеха, но происходит это лишь в том случае, если фильм оказывается прибыльным.
Вслед за Крузом в представленном топе расположилось трио актеров, которые сотрудничают с компанией Apple: Уиллу Смиту заплатят $35 млн за съемки в драме о рабстве «Высвобождение» (Emancipation), Леонардо ДиКаприо заработает $30 млн за роль в историческом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», тогда как Брэд Питт получит $30 млн за участие в пока не получившем название фильме о Формуле-1.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
- Том Круз («Топ Ган: Мэверик») – $100 млн
- Уилл Смит («Высвобождение») – $35 млн
- Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны») – $30 млн
- Брэд Питт (драма о Формуле-1) – $30 млн
- Дуэйн Джонсон («Черный Адам») – $22,5 млн
- Уилл Феррелл («В духе Рождества») – $20 млн
- Крис Хемсворт («Тайлер Рейк 2») – $20 млн
- Вин Дизель («Форсаж 10») – $20 млн
- Том Харди («Веном 3) – $20 млн
- Хоакин Феникс («Джокер 2») – $20 млн
- Райан Рейнольдс («В духе Рождества») – $20 млн
- Дензел Вашингтон («Великий уравнитель» 3) – $20 млн
- Джейсон Момоа («Аквамен и потерянное царство») – $15 млн
- Эдди Мерфи («Полицейский из Беверли-Хиллз») – $15 млн
- Крис Пайн («Звездный путь 4») – $13 млн
- Стив Карелл («Миньоны: Грювитация») – $12,5 млн
- Райан Гослинг («Барби») – $12,5 млн
- Марго Робби («Барби») – $12,5 млн
- Милли Бобби Браун («Энола Холмс 2») – $10 млн
- Тимоти Шаламе («Вилли Вонка») – $9 млн
- Мэтт Дэймон («Оппенгеймер») – $4 млн
- Роберт Дауни – младший («Оппенгеймер») – $4 млн
- Эмили Блант («Оппенгеймер») – $4 млн
- Дэниэл Калуя («Нет») – $4 млн
- Джейми Ли Кертис («Хэллоуин заканчивается») – $3,5 млн
- Аня Тейлор-Джой («Фьюриоса») – $1,8 млн