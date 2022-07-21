Сколько ты зарабатываешь: стали известны гонорары Тома Круза, Хоакина Феникса и других звезд

Авторитетное издание Variety опубликовало статью, раскрыв данные о заработке ведущих актеров и актрис Голливуда. Список состоит из 26 исполнителей, которые ранжируются по объему гонорара за свои нынешние и предстоящие проекты.

Первую строчку в этом рейтинге с большим отрывом от остальных занимает Том Круз. Согласно источнику, за «Топ Гана: Мэверик» 60-летний актер получит $100 млн. Столь внушительная сумма объясняется тем, что гонорар Круза не сводится к какой-либо фиксированной сумме, а напрямую зависит от кассовых сборов. «Топ Ган: Мэверик» неожиданно стал хитом мирового проката, собрав свыше $1,2 млрд.

Положение Круза уникально, поскольку большинство других голливудских артистов первой величины предпочитают получать гарантированную сумму еще до релиза своих картин. Конечно, им причитаются определенные бонусы в случае коммерческого успеха, но происходит это лишь в том случае, если фильм оказывается прибыльным.

Вслед за Крузом в представленном топе расположилось трио актеров, которые сотрудничают с компанией Apple: Уиллу Смиту заплатят $35 млн за съемки в драме о рабстве «Высвобождение» (Emancipation), Леонардо ДиКаприо заработает $30 млн за роль в историческом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», тогда как Брэд Питт получит $30 млн за участие в пока не получившем название фильме о Формуле-1.

С полным списком можно ознакомиться ниже: