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Киноафиша Новости Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру

Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру

23 июля 2022 18:04
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру

Предупреждаем, что это очень сложный тест. Если вы его не пройдете, то не устоите от пересмотра всех фильмов Marvel на этих выходных!

Пока во всем мире смотрят новый фильм «Тор: Любовь и гром», нам остается только пересматривать все предыдущие проекты Marvel. Если прямо сейчас начать, то к цифровому релизу четвертого фильма о Торе как раз можно успеть закончить. Пройдите наш тест, чтобы понять нуждаетесь ли вы в пересмотре или вы настолько отчаянный фанат, что прекрасно помните каждую из частей.

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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