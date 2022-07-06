Вуди Аллен планирует снять франкоязычный фильм в Париже, но пока не нашел финансирование

Продвигая во Франции свою комедию «Фестиваль Рифкина» (2020), знаменитый режиссер и сценарист Вуди Аллен заявил, что он планирует снять свой очередной фильм в Париже. В свежем интервью французской газете Le Journal du Dimanche живущий в Нью-Йорке Аллен поведал, что в сентябре он планирует перебраться в столицу Франции, взявшись за создание новой картины.

По словам Аллена, это будет фильм на французском языке с местным актерским составом. Режиссер также отметил, что он был способен найти финансирование для этого проекта в США, но не объяснил, почему этот вариант оказался неприемлемым. Согласно инсайдерской информации, пока Аллен не нашел средств для производства запланированного фильма. Режиссер установил контакт с некоторыми французскими актерами, но каст будет утвержден только после того, как уладится вопрос с финансированием. Бюджет проекта оценивается в $10 млн.

Аллен рассказал, что зрителей ждет романтический триллер в духе «Матч поинта». Также режиссер признался в любви к французской столице, где он ранее снял «Полночь в Париже» с Оуэном Уилсоном и Марион Котийяр. Примечательно, что дочь Аллена Мэнзи Тио сейчас находится именно в этом городе, снимаясь в сериале «Эмили в Париже».