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Киноафиша Новости Акула охотится на группу девушек в трейлере триллера «Открытое море: Монстр глубины»

Акула охотится на группу девушек в трейлере триллера «Открытое море: Монстр глубины»

5 июля 2022 15:17
Акула охотится на группу девушек в трейлере триллера «Открытое море: Монстр глубины»

Фильм выйдет в российский прокат.

Отечественная кинокомпания Capella Film представила трейлер австралийского триллера о выживании «Открытое море: Монстр глубины», который является сиквелом фильма 2010 года «Открытое море: Новые жертвы». Главные роли в предстоящей картине сыграли Тересса Лиэн, Энн Чюонг, Саския Арчер, Кейт Листер и Тим Росс. В российских кинотеатрах фильм появится 14 июля.

«Открытое море: Монстр глубины» повествует о молодой женщине Ник (Лиэн), которая стала свидетельницей того, как убили ее сестру. Чтобы пережить это травмирующее событие, Ник вместе со своими подругами отправляется в отпуск в тропики. Прибыв на место, они отплывают от берега на каяках. Вскоре их морская прогулка оборачивается сущим кошмаром – на главных героинь открывает охоту огромная белая акула. В этой критической ситуации девушкам предстоит до последнего бороться за свою жизнь. Слоган фильма гласит: «В глубине таится ваш глубочайший страх, который сожрет вас заживо».

Режиссером и сценаристом «Открытого моря: Монстр глубины» выступает Эндрю Трауки. Он является специалистом по хоррорам о выживании, в которых фигурируют кровожадные животные. Ранее Трауки снял такие картины, как «Хищные воды» (2007) и «Джунгли» (2013).

Фото: Capella Film
Елена Королева
Елена Королева
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