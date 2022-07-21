Рейнира Таргариен стремится занять Железный трон в трейлере сериала «Дом дракона»

Отступи, зима, потому что в Вестерос идут огонь и кровь.

Канал HBO представил расширенный трейлер фэнтезийного сериала «Дом дракона», который является приквелом «Игры престолов». Новое шоу дебютирует в эфире 21 августа. В России «Дом дракона» станет доступен в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» с 22 августа.

Действие «Дома дракона» разворачивается за две сотни лет до событий, показанных в «Игре престолов». В центре сюжета – могущественный Дом Таргариенов во главе с королем Визерисом I (Пэдди Консидайн). По ролику очевидно, что все ключевые герои жаждут лишь одного – заполучить власть, воссев на Железном троне.

«Дом дракона» расскажет о Танце драконов – так называется гражданская война между членами рода Таргариенов. В конфликт вовлечены Эйгон II (Том Глинн-Карни) и Рейнира (Эмма Д’Арси), которые боролись за трон после смерти их отца. В войну также вовлекаются другие великие дома Вестероса, включая Ланнистеров и Старков. Это приводит к смерти самых сильных драконов Таргариенов. Потребуются десятки веков, прежде чем в Вестеросе появится новый дракон благодаря Дейнерис Таргариен.

Исполнительным продюсером «Дома дракона» выступает Джордж Р.Р. Мартин. Шоураннерами являются Мигель Сапочник и Райан Кондал.