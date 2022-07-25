Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру

14 июля на Premier стартовала драмеди « Люся », которая повествует о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. Одну из ролей в сериале исполнил Иван Макаревич . По случаю премьеры Киноафиша встретилась с актером и расспросила про любимые фильмы и сериалы.

Любимый режиссер

Это Хармони Корин. Не могу четко сформулировать почему, но то, как человек выстраивает картину, то, как он работает с музыкой и визуальной частью… Все это производит на меня безумное впечатление. И у меня даже есть татуировка с именем Хармони, потому что каждый его фильм, который я вижу, вызывает у меня абсолютно гипнотическое ощущение.

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Сильнее всего на меня повлиял «Гуммо» Хармони Корина. Я совершенно случайно на него наткнулся и вообще по другому посмотрел на весь кинематограф в целом. Потому что до этого я не видел ничего подобного.«Гуммо» – это прям что-то невероятное, темное, но очень сильное. И меня перевернуло с ног на голову, мне кажется я раз 50 его посмотрел.

Хармони Корин

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

От элементарного Stranger Things, который является лучшим примером стилистического попадания, до Normal People, который очень люблю. Считаю его одним из лучших сериалов про любовь вообще в мире.

Любимая комедия

Это олдскул «Лжец, лжец» с Джимом Керри, потому что я пересматривал его просто миллиард раз и считаю его потрясающим фильмом до сих пор. Понятно, что современных комедий просто тонны, они замечательные, и тот же «Пляжный бездельник» мне безумно нравится. Но если мы говорим про первое, что приходит в голову, то это «Лжец, лжец» и «Наполеон Динамит».

Лжец, лжец

Любимые актер или актриса, которые вдохновляют

Нет у меня таких и никогда не было. Периодами мне кто-то нравится, а потом нет. Сейчас пришел в голову Хоакин Феникс, но это скорее ситуативная история. Огромное количество талантливых прекрасных людей, кого-то одного я никак выделить не могу.

Любимый советский фильм

Всегда, когда я думаю про старое российское кино, первое, что приходит мне в голову, это «Любовь и голуби». Я безумно этот фильм люблю, знаю его наизусть, и то, как там работают актеры и как работают режиссер, какая там музыка, – это шедевр абсолютный.

Любовь и голуби

Что смотрите прямо сейчас

Прямо сейчас я досмотрел 4-й сезон Stranger Things и начал смотреть The Boys 3-й сезон. Про оба сериала существует неоднозначное мнение, но мне всегда было плевать на оценки. Потому что искусство – вещь субъективная, и если кто-то говорит плохо, а рядом человек стоит и плачет от этого фильма, значит, уже не плохо и что-то работает.

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Сложно сказать… Наверное, «Почка», это один из самых сильных сериалов, который я видел за последнее время. И, может быть, «Чики».