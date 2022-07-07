Обри Плаза погружается в криминальный мир в трейлере триллера «Преступница Эмили»

Кинокомпании Vertical Entertainment и Roadside Attractions представили трейлер криминального триллера «Преступница Эмили» с Обри Плазой в заглавной роли. Актриса сыграла погрязшую в долгах женщину, которая в поисках выхода из затруднительного положения становится мошенницей. Премьера фильма состоялась на прошлом кинофестивале «Сандэнс». По мнению многих критиков, роль Эмили – лучшая в карьере Плазы.

Как отмечают специалисты, «Преступница Эмили» – картина во главе с неоднозначной героиней, которая оказалась в уязвимом положении. В начале трейлера обрисовывается плачевная финансовая ситуация, в которой пребывает Эмили. Выясняется, что ее долги выросли настолько, что она уже не способна их покрыть, занимаясь обычной работой. Отчаявшись, Эмили решает рискнуть и связывается с мошенниками. Изначально она проворачивает мелкие аферы с использованием поддельных кредитных карт, но постепенно она все глубже погружается в преступный мир, ставя под угрозу свою жизнь. Что поражает в образе Эмили, так это то, что она не теряет самообладания даже в самых критических ситуациях. Более того, складывается впечатление, что чем серьезнее риски, тем решительнее она становится.

Вместе с Плазой в основном актерском составе «Преступницы Эмили» задействованы Тео Росси, Мэгалин Эчиканвоке, Джина Гершон, Джонатан Авигдори и Бернардо Бадилло. Снял фильм по собственному сценарию режиссер Джон Паттон Форд. В североамериканский прокат картина выйдет 12 августа.