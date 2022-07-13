Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк получил роль в сериале Marvel «Железное сердце»

Как сообщает Deadline, Олден Эренрайк, наиболее известный по роли молодого Хана Соло в фильме «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», пополнил актерский состав очередного сериала Marvel «Железное сердце». В касте этого шоу 32-летний актер составит компанию Доминик Торн, Энтони Рамосу, Лирик Росс и Мэнни Монтане.

«Железное сердце» расскажет о гениальной изобретательнице Рири Уильямс (Торн), которая является создателем самых продвинутых боевых костюмов в киновселенной Marvel. Известно, что эта героиня дебютирует в MCU в фильме «Черная Пантера: Ваканда навеки», после чего на Disney+ выйдет ее сольный сериал. О том, кого именно в «Железном сердце» сыграет Эренрайк, информации пока нет.

Последний на данный момент проект Эренрайка – сериал «Дивный новый мир» по одноименному антиутопическому роману Олдоса Хаксли. На счету актера также роли в таких картинах, как «Вне правил», «Да здравствует Цезарь!» и «Жасмин».

Ведущей сценаристкой «Железного сердца» выступит Чинака Ходж. Рири Уильямс впервые появилась на страницах комиксов Marvel в 2016 году. В первоисточнике это 15-летняя студентка Массачусетского технологического института, которая перерабатывает костюм Железного человека, чтобы создать собственный боевой костюм. Этим Рири привлекла внимание Тони Старка, который поддержал ее стремление стать супергероиней.