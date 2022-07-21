Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?

Поступить в Хогвартс по стопам Гарри Поттера или сразиться с нечистью бок о бок с Геральтом?

Фильмы и сериалы о магических способностях всегда привлекали мечтательных людей с хорошей фантазией. Кому не хочется почувствовать себя всесильным волшебником, сразиться с драконом, поступить в школу магии, спасти мир от злой ведьмы или воспарить на крыльях над миром? Однако волшебство существует и в реальном мире, вот только выглядит оно не так эффектно, как на экране, и скрывается глубоко в человеческом сердце. Хотите узнать, к какому магическому дару из любимого кино у вас есть предрасположенность? Проходи тест от Киноафиши!