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Киноафиша Новости Эстер начинает свои страшные дела в трейлере фильма ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва»

Эстер начинает свои страшные дела в трейлере фильма ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва»

14 июля 2022 10:33
Эстер начинает свои страшные дела в трейлере фильма ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва»

Заглавную роль вновь исполнила Изабель Фурман.

Одна из самых знаковых злодеек кино XXI века возвращается на экраны. Студия Paramount выпустила первый трейлер хоррора «Дитя тьмы: Первая жертва», который является приквелом «Дитя тьмы» (2009). Новый фильм выйдет в прокат и на стрим-сервисе Paramount+ 19 августа.

Оригинальное «Дитя тьмы» повествует о девятилетней русской девочке по имени Эстер (Изабель Фурман), которую удочеряет чета Коулман (Вера Фармига и Питер Сарсгаард) после того, как их третий ребенок оказался мертворожденным. Оказавшись в новом доме, Эстер начинает вести себя по-взрослому странно и проявлять жестокость, что вызывает беспокойство ее приемных родителей. В шокирующей концовке выясняется, что на самом деле Эстер – 33-летняя женщина с гормональным расстройством, из-за которого она выглядит как ребенок. Всю свою жизнь она притворяется маленькой девочкой, убивая тех, кто ее удочеряет.

«Дитя тьмы: Первая жертва» – история о первых преступлениях, совершенных Эстер (ее настоящее имя – Лина Кламмер). Лина выдает себя за пропавшую дочь супружеской пары в лице Кэти и Ричарда (Джулия Стайлз и Россиф Сазерленд). Родители счастливы обрети потерянную дочь, но вскоре они осознают, что с Эстер что-то не так. Режиссером «Первой жертвы» выступил Уильям Брент Белл. Сценарий написал Дэвид Коггшолл.

Фото: Paramount
Елена Королева
Елена Королева
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