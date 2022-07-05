Объявлен состав жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС
Лучший сценарий конкурса ляжет в основу сериала, который будет показан на ТНТ.
Канал ТНТ и ГИТИС огласили членов жюри Всероссийского Конкурса современной комедии к 400-летию Мольера. Перечень включает десять имен – это продюсеры ТНТ, преподаватели ГИТИСа, а также заслуженные актеры театра и кино. В рамках конкурса жюри выберет лучшие проекты в формате киносценария и театральной пьесы.
- Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ
- Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, театральный критик
- Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ
- Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга Rutube
- Иван Голомовзюк, генеральный директор компании 1-2-3 Production
- Артем Логинов, продюсер и основатель компании Good Story Media
- Евгений Каменькович, режиссер, педагог ГИТИСа, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко»
- Михаил Швыдкой, искусствовед, телеведущий, художественный руководитель Московского театра мюзикла, педагог ГИТИСа
- Лика Рулла, актриса, певица, педагог ГИТИСа
- Максим Лагашкин, актер театра и кино
- Юрий Стоянов, актер театра и кино
Для принятия участия в конкурсе нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и прислать свою работу. Прием комедийных сценариев и пьес будет осуществляться до 31 августа включительно. Лучшие из предоставленных сценариев будут приняты влиятельными продюсерами ведущего российского телеканала и превратятся в сериал, который выйдет в эфире ТНТ. Автор лучшей пьесы получит доступ к современным постановкам в одном из отечественных театров. Кроме того, десять лучших сценариев будут опубликованы в сборнике «Современной российской комедии», выпуском которого займется Издательство ГИТИС.
Конкурс комедии имени Мольера – это реальная возможность проявить себя и добиться успеха как для начинающих, так и для опытных авторов. Компетентное жюри выберет из полученного материала самые качественные и перспективные проекты.