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Объявлен состав жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС

5 июля 2022 12:49
Объявлен состав жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС

Лучший сценарий конкурса ляжет в основу сериала, который будет показан на ТНТ.

Канал ТНТ и ГИТИС огласили членов жюри Всероссийского Конкурса современной комедии к 400-летию Мольера. Перечень включает десять имен – это продюсеры ТНТ, преподаватели ГИТИСа, а также заслуженные актеры театра и кино. В рамках конкурса жюри выберет лучшие проекты в формате киносценария и театральной пьесы.

  • Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ
  • Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, театральный критик
  • Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ
  • Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга Rutube
  • Иван Голомовзюк, генеральный директор компании 1-2-3 Production
  • Артем Логинов, продюсер и основатель компании Good Story Media
  • Евгений Каменькович, режиссер, педагог ГИТИСа, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко»
  • Михаил Швыдкой, искусствовед, телеведущий, художественный руководитель Московского театра мюзикла, педагог ГИТИСа
  • Лика Рулла, актриса, певица, педагог ГИТИСа
  • Максим Лагашкин, актер театра и кино
  • Юрий Стоянов, актер театра и кино

Для принятия участия в конкурсе нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и прислать свою работу. Прием комедийных сценариев и пьес будет осуществляться до 31 августа включительно. Лучшие из предоставленных сценариев будут приняты влиятельными продюсерами ведущего российского телеканала и превратятся в сериал, который выйдет в эфире ТНТ. Автор лучшей пьесы получит доступ к современным постановкам в одном из отечественных театров. Кроме того, десять лучших сценариев будут опубликованы в сборнике «Современной российской комедии», выпуском которого займется Издательство ГИТИС.

Конкурс комедии имени Мольера – это реальная возможность проявить себя и добиться успеха как для начинающих, так и для опытных авторов. Компетентное жюри выберет из полученного материала самые качественные и перспективные проекты.

Фото: ГИТИС
Елена Королева
Елена Королева
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