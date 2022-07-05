Объявлен состав жюри Всероссийского Конкурса комедии ТНТ и ГИТИС

Канал ТНТ и ГИТИС огласили членов жюри Всероссийского Конкурса современной комедии к 400-летию Мольера. Перечень включает десять имен – это продюсеры ТНТ, преподаватели ГИТИСа, а также заслуженные актеры театра и кино. В рамках конкурса жюри выберет лучшие проекты в формате киносценария и театральной пьесы.

Тина Канделаки, и.о. директора телеканала ТНТ

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, театральный критик

Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ

Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга Rutube

Иван Голомовзюк, генеральный директор компании 1-2-3 Production

Артем Логинов, продюсер и основатель компании Good Story Media

Евгений Каменькович, режиссер, педагог ГИТИСа, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко»

Михаил Швыдкой, искусствовед, телеведущий, художественный руководитель Московского театра мюзикла, педагог ГИТИСа

Лика Рулла, актриса, певица, педагог ГИТИСа

Максим Лагашкин, актер театра и кино

Юрий Стоянов, актер театра и кино

Для принятия участия в конкурсе нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и прислать свою работу. Прием комедийных сценариев и пьес будет осуществляться до 31 августа включительно. Лучшие из предоставленных сценариев будут приняты влиятельными продюсерами ведущего российского телеканала и превратятся в сериал, который выйдет в эфире ТНТ. Автор лучшей пьесы получит доступ к современным постановкам в одном из отечественных театров. Кроме того, десять лучших сценариев будут опубликованы в сборнике «Современной российской комедии», выпуском которого займется Издательство ГИТИС.

Конкурс комедии имени Мольера – это реальная возможность проявить себя и добиться успеха как для начинающих, так и для опытных авторов. Компетентное жюри выберет из полученного материала самые качественные и перспективные проекты.