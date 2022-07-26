Дирижер Кейт Бланшетт растворяется в музыке в трейлере драмы «Тар»

Спустя 15 лет Тодд Филд возвращается. Режиссер «В спальне» и «Как малые дети» готовит свою третью картину – фильм получил название «Тар» (Tár). Вероятно, мировая премьера состоится на предстоящем Венецианском кинофестивале. Пока же кинокомпания Focus Features представила первый трейлер. Голос за кадром говорит:

«Пандемия оказала огромное влияние на наш мир, на нашу культуру и на системы самих наших убеждений. Но нас посещают и другие бедствия. И тех, кого боги решили уничтожить, они сначала сводят с ума властью. Жернова Бога перемалывают медленно и в мельчайшую пыль. Пчела оплодотворяет цветок, который она обкрадывает. Власть. Подлинная власть нуждается в камуфляже. И если вы хотите надеть эту маску, начать танцевать в этой маске, вы должны сублимировать себя и свою идентичность. В сущности, став перед Богом и публикой, вы должны уничтожить себя».

О сюжете «Тар» информации на данный момент немного. Главная героиня фильма – вымышленная женщина по имени Лидия Тар (Кейт Бланшетт). Она является признанным композитором, которая стала первой женщиной-дирижером, возглавившим Немецкий оркестр. Примечательно, что музыку для «Тар» написала исландка Хильдур Гуднадоуттир, которая в 2020 году удостоилась «Оскара» за саундтрек к «Джокеру» Тодда Филлипса.

По данным Variety, предстоящий фильм будет посвящен повседневной жизни Лидии Тар в Берлине, где она записывает свою новую симфонию. Кроме Бланшетт, в актерском составе задействованы Нина Хосс, Ноэми Мерлан, Марк Стронг, Джулиан Гловер, Аллан Кордунер, Софи Кауэр и Сильвия Флот. Филд снял «Тар» по собственному сценарию.