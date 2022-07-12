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Киноафиша Новости Disney выпустит документальный сериал о корейской группе BTS

Disney выпустит документальный сериал о корейской группе BTS

12 июля 2022 15:18
Disney выпустит документальный сериал о корейской группе BTS

Также к выходу готовится новый концертный фильм.

Суперзвезды корейской поп-музыки BTS будут сотрудничать с корпорацией Disney. Музыкальная группа договорилась с Disney о выпуске ряда проектов, включая документальный сериал и концертный фильм. Сделка о совместном производстве контента, посвященного BTS, была заключена между студией HYBE и азиатско-тихоокеанским отделом The Walt Disney Company. Предстоящие проекты будут транслироваться на стриминговом сервисе Disney+.

В планах у BTS и Disney выпуск концертного полнометражного фильма BTS: Permission To Dance On Stage – LA, который был отснят в ноябре на стадионе «Соу-Фай» в Калифорнии, и документального сериала BTS Monuments: Beyond The Star, в который будут включены видеоматериалы, записанные на протяжении последних девяти лет. Выпуск сериала намечен на следующий год.

«Сотрудничество с HYBE отражает наши творческие амбиции – работать со знаковыми создателями контента и топ-звездами из Азии и Тихоокеанского региона, чтобы их талант стал доступен широкой аудитории. Мы верим, что эти новые проекты увлекут потребителей по всему миру. Мы рады представить еще больше музыкального контента на нашем сервисе», – заявила босс The Walt Disney Company Джессика Кам-Ингл.

Также стало известно, что Ви, один из членов BTS, сыграет в реалити-сериале о путешествиях под названием In The Soop: Friendcation. В этом шоу также будут задействованы Пак Со-джун («Итхэвон класс»), Чхве У-щик («Паразиты»), звезда дорам Пак Хён-щик и рэпер Peakboy.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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