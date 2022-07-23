Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Можно по-разному относиться к «Сумеркам», но отрицать их популярность и влияние на мировую поп-культуру невозможно. «Сумерки» стали одной из самых известных франшиз конца нулевых – начала десятых, а актеры, исполнившие главные роли, уже давно переросли своих героев и завоевали признание зрителей и критики. Киноафиша перечисляет 9 странных фанатских теорий о саге, которые, возможно, имеют под собой довольно сомнительные основания, но о них все же любопытно узнать.

1. Белла Свон не человек.

С самого начала саги нам дают понять, что Белла Свон не такая, как все. И дело здесь не только в том, что в самую обычную невзрачную девчонку без памяти влюбляется могущественный красавец-вампир. Белла действительно обладает некоторыми сверхъестественными способностями, даже будучи человеком – например, она абсолютно неуязвима для вампирского вмешательства. Одна фанатская теория гласит, что среди предков Беллы были вампиры, поэтому девушка имеет зачатки сверхспособностей и достаточно легко переживает трансформацию и вливается в мир вампиров. Другая – предполагает, что главная героиня происходит от оборотней, ведь, как мы помним, именно на оборотней не распространяются вампирские способности. Наконец, приверженцы третьей теории убеждены, что Белла – суккуб. Ведь как иначе объяснить ее исключительную привлекательность для Эдварда, притом что девушка производит впечатление самой обычной?

Белла

2. Вампиры, созданные Стефани Майер, вовсе не вампиры, а фейри.

Действительно, образ вампиров, предложенный «Сумерками», слишком далек от каноничного. Солнце не сжигает их дотла, а лишь заставляет кожу сверкать; они не боятся никаких религиозных символов; помимо большой силы, каждый из вампиров наделен уникальными сверхспособностями; да и отказаться от употребления человеческой крови вампиры вполне в состоянии. Фанаты заметили, что Каллены гораздо больше похожи на персонажей кельтской мифологии фейри – невероятно привлекательных мистических существ, живущих в лесу и обладающих сверхъестественными способностями. К тому же, согласно некоторым легендам, фейри также питаются человеческой кровью.

Сумерки

3. Чем слабее человек в момент обращения в вампира, тем лучше он может контролировать себя после.

Едва превратившись в вампира, Белла с удивительной легкостью принимает реалии нового мира и контролирует себя как бывалый вампир со стажем. Приверженцы данной теории объясняют это тем, что в момент обращения Белла была практически без сознания. Из-за этого же все члены семьи Калленов смогли побороть свою природу и отказаться от человеческой крови: как мы помним, Карлайл обращал только людей, находящихся на пороге смерти.

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1

4. Джейкоб Блэк и Сириус Блэк – родственники.

Безумная фанатская теория, связывающая вселенные «Сумерек» и «Гарри Поттера». Согласно ей, Джейкоб и Сириус являются родственниками, и дело тут не только в фамилии. Суть в том, что Джейкоб превращается в волка по собственному желанию, а не только в полнолуние, к тому же он сохраняет над собой контроль после. Следовательно, Джейкоб не оборотень, а анимаг. Анимагом же является и Сириус Блэк.

Джейкоб Блэк и Сириус Блэк

5. Вампиры – это на самом деле секта.

Одна из теорий обращается к метафорическому прочтению саги и гласит, что вампиры – это какой-то тайный культ или секта. Как и в секте, в семье Калленов состоят люди, не связанные кровными узами, но при этом считающие друг друга семьей. Джейкоб, согласно этой теории, всеми силами пытается вытащить Беллу из лап сектантов, а она, в свою очередь, всячески этому противится, влюбившись в Эдварда и веря буквально каждому его слову. К этой версии фанатов подтолкнул тот факт, что в книгах повествование ведется от лица Беллы, то есть мы видим только то, как героиня воспринимает окружающую реальность, а не объективную картину происходящего.

Сумерки. Сага. Новолуние

6. Эдвард не обращал Беллу в вампира.

Мы помним, как долго Эдвард противился идее превращения Беллы в вампира и буквально оттягивал его до последнего. Эта теория исходит из того, что в момент, когда у Беллы забирают новорожденную дочь, слышится хруст; следовательно, обратила Беллу Ренесми, а не Эдвард.

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2

7. Между Беллой и Эдвардом существует телепатическая связь.

После того как в «Новолунии» Эдвард уехал из города, пытаясь уберечь Беллу от опасностей, девушка начала слышать его голос в минуты, когда ей действительно что-то угрожало. Стефани Майер объяснила эти голоса любовью между героями, однако фанаты предположили, что между Беллой и Эдвардом действительно существовала телепатическая связь и героиня слышала его реальный голос. Впрочем, связь эта была односторонняя, ведь как мы помним, Белла – единственная, чьи мысли Эдвард не мог прочитать.

Сумерки. Сага. Затмение

8. После того как Джейкоб запечатлелся на Ренесми, между оборотнями и вампирами возникла особая связь.

В пользу этой теории говорит финал фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», в котором мы видим масштабную битву между Калленами и оборотнями с одной стороны и кланом Вольтури с другой. Впрочем, вся битва оказывается лишь видением Элис, которая таким образом дает понять, что, несмотря на многочисленные потери с обеих сторон, Вольтури проиграют эту битву. Однако фанаты задались вопросом, как эта сцена вообще возможна, ведь Элис не может видеть будущее оборотней, которые бок о бок сражались в это время с вампирами. Остается лишь предположить, что связь, возникшая между Джейкобом и Ренесми, остановила многолетнюю вражду двух видов и позволила Элис увидеть их совместное будущее.

Джейкоб и Ренесми

9. Все произошедшее – лишь разыгравшееся воображение Беллы.

Наконец, самая безумная фанатская теория в духе «на самом деле ничего этого не было» предполагает, что все события саги нереальны и происходят исключительно в фантазии Беллы, которая таким образом пытается спастись от унылой повседневности и несчастливой жизни.