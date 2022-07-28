Киллиан Мерфи готовится изменить мир в первом тизере «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Студия Universal презентовала дебютный тизер новой картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Фильм будет посвящен физику-теоретику Джулиусу Роберту Оппенгеймеру, который принимал участие в «Проекте Манхэттен» и считается «отцом атомной бомбы». Заглавную роль исполнит давний соратник Нолана в лице Киллиана Мерфи.

В тизере кадры с массивными огненными облаками перемежаются с черно-белыми сценами, в которых фигурирует Оппенгеймер. Подобно Оскару Шиндлеру во вступительной сцене фильма «Спискок Шиндлера», персонаж Мерфи надевает шляпу и собирается выходить из своей квартиры. Затем он проходит сквозь толпу фотографов.

Голос Эмили Блант в начале ролика произносит:

«Мир меняется, преобразовывается. Это твой момент».

На экране начинается обратный отсчет времени, ведущий к моменту, когда «мир изменится навсегда». Мужские голоса говорят:

«Как может этот человек, видевший столь многое, быть таким слепым…? Была раскрыта сила, из которой солнце черпает свою мощь… Ты дал им могущество уничтожить самих себя… Возможно, ты величайший из когда-либо живших людей… Человек, сдвинувший землю».

Нолан написал сценарий «Оппенгеймера» на основе книги Кая Берда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Мировая премьера фильма намечена на 20 июля 2023 года.