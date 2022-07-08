Охлади свой пыл: 10 рецептов освежающих напитков из любимых фильмов

Спасаемся от жары вместе с Гарри Поттером, Амели и Великим Гэтсби.

Лето в самом разгаре, и солнце уже несколько недель безжалостно палит с небес. Так и хочется устроиться в шезлонге у моря с каким-нибудь вкусным коктейлем, почувствовать себя миллионером на борту трансатлантического лайнера или Великим Гэтсби на вечеринке в собственном особняке. И если к морю еще нужно ехать через полстраны, то шикарный освежающий напиток «как в кино» может позволить себе каждый, причем без лишних затрат. А идеальные рецепты коктейлей на лето зрителям подскажут любимые киногерои.

Милкшейк «Мартин и Льюис» из «Криминального чтива»

Героиня «Криминального чтива» Мия Уоллес в исполнении блистательной Умы Турман очень любит молочный коктейль, названный в честь двух знаменитых голливудских актеров – Дина Мартина и Джерри Льюиса. В баре, где она встречается с Винсентом Вегой, такой напиток стоит целых пять долларов, что выбивает из колеи персонажа Джона Траволты. Однако на самом деле это самый обычный молочный коктейль, который может приготовить себе в жару любой поклонник этого фильма.

Рецепт:

1. Смешать в блендере 100 мл холодного молока и 100 г ванильного мороженого.

2. Добавить ягодный или шоколадный сироп по вкусу.

3. Хорошо взбить, перелить в бокал, украсить свежими ягодами.

Легендарный милкшейк в «Криминальном чтиве»

Коктейль «Мятный Джулеп» из «Великого Гэтсби»

Атмосфера 20-х годов: шумные вечеринки, кабриолеты, ярко накрашенные девушки, танцы до упаду… У всего этого есть свой вкус! Коктейль, который пьет на экране тот самый Великий Гэтсби в исполнении Леонардо Ди Каприо, можно приготовить в домашних условиях. Несмотря на крепкий алкоголь в составе, этот напиток отлично взбодрит жарким летним вечером.

Рецепт:

1. Положить в бокал для виски 10 листочков свежей мяты и растолочь до выделения сока.

2. Залить 20 мл газированной минеральной воды.

3. Добавить 2 чайные ложки тростникового сахара и выдавить немного сока из свежего лайма.

4. Заполнить бокал дробленым льдом.

5. Добавить 50 мл классического американского виски. Для безалкогольной версии можно заменить его яблочным соком или швепсом.

Кадр из «Великого Гэтсби»

Сливочное пиво из «Гарри Поттера»

Почувствовать себя настоящим волшебником легко! Троица главных героев из культовой фэнтези-франшизы «Гарри Поттер» нередко проводит время в пабе «Три метлы» за бокальчиком загадочного «сливочного пива». Приготовить одну из вариаций этого магического напитка можно у себя на кухне, чтобы порадовать детей или побаловать себя любимого.

Рецепт:

1. Смешать по 1 ст. л. сливочного масла, сгущенного молока, пломбира и карамельного сиропа и щепотку сушеного имбиря.

2. Взбить в миксере или блендере.

3. Залить 500 мл лимонада, хорошо перемешать.

4. Разлить по бокалам, украсить взбитыми сливками и карамельным сиропом.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц Полукровка»

Коктейль French 75 из «Касабланки»

Действие классического голливудского фильма разворачивается в кафе «У Рика». Именно здесь герои «Касабланки» проводят свободное время, знакомятся, обсуждают политику, влюбляются и расстаются. Немудрено, что все это сопровождается распитием алкогольных коктейлей. Самый известный и узнаваемый из них – French 75, названный в честь артиллерийского орудия французской армии времен Первой мировой войны. Предупреждаем сразу: этот микс не только охлаждает, но и сражает наповал, как снаряд того самого орудия.

Рецепт:

1. Взболтать в шейкере 30 мл джина, 20 мл сахарного сиропа, 15 мл лимонного сока и лед.

2. Процедить сквозь стрейнер или чайное ситечко в бокал.

3. Добавить 90 мл охлажденного шампанского, перемешать, украсить лимонной цедрой.

Касабланка

Индийский чай со специями из «Ешь, молись, люби»

В поисках счастья героиня «Ешь, молись, люби» Элизабет посещает в том числе и загадочную Индию. Эта страна не зря славится своей уникальной кухней. Ароматные специи, неожиданные сочетания вкусов – всем этим наполнен каждый глоток чая по индийскому рецепту, которым наслаждается Элизабет.

Рецепт:

1. Растолочь в ступке по одной щепотке кардамона, черного перца и сушеного имбиря.

2. Добавить 1 ст. л. черного чая и 1,5 ст. л. сахара.

3. Залить 1 стаканом цельного молока и 1/4 стакана воды.

4. Перелить в сотейник, довести до кипения, снять с огня и немного остудить. Повторить эту процедуру 4 раза.

5. Оставить на маленьком огне на 5 минут, выключить.

6. В жару напиток можно остудить, однако в Индии его пьют горячим даже в +35. Считается, что этот чай помогает улучшить обмен веществ и справиться с духотой.

Ешь, молись, люби

Пунш a la Romaine из «Титаника»

Среди пассажиров первого класса печально известного корабля был особенно популярен фирменный пунш повара Жана Огюста Эскофье. Бокалы с этим освежающим напитком появляются и на экране фильма «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Рецепт этого коктейля довольно сложен, однако при желании и им можно насладиться дома, почувствовав себя британским миллионером на пути в Новый свет.

Рецепт:

Лимонное сорбе

1. Натереть на терке 1 крупный корень имбиря, выжать из него сок.

2. Смешать в кастрюле 5 стаканов сахара, 2 стакана белого сухого вина, сок 6 лимонов и натертую цедру 2 лимонов, поставить на огонь и, постоянно перемешивая, довести до растворения сахара.

3. Остудить, перелить в контейнер, убрать в морозильник на 40 минут. Вынуть и перемешать, повторить несколько раз, пока смесь не станет густой и однородной.

4. Оставить в морозильнике на ночь.

5. Перед подачей вынуть, добавить 1/3 стакана темного рома, хорошо перемешать.

Итальянское меренге

1. 2/3 стакана сахара и 1/4 стакана воды вскипятить на медленном огне.

2. 3 яичных белка взбить в крепкую пену, в конце взбивания добавить 1 ст. л. лимонного сока.

3. Медленно вылить сахарный сироп в пену, продолжая взбивать. Охладить, убрать в холодильник.

Сборка пунша

1. Разложить сорбе по бокалам.

2. Налить в каждый сверху по 1/3 стакана сухого шампанского.

3. Выложить сверху меренге.

4. Украсить кожурой апельсина.

5. Есть получившийся коктейль ложкой и наслаждаться вкусом с «Титаника».

Титаник

«Глоток энтов» из «Властелина колец»

Лесной народ из фэнтезийной киносаги о кольцах всевластия знает толк в освежающих напитках. Как-никак, именно ими энты питаются всю свою жизнь, пренебрегая любой твердой пищей, как и любые уважающие себя деревья. Однако их угощение приходится по вкусу и главным героям фильма – хоббитам, спасая их от усталости, жажды, голода и жары. Конечно, истинный рецепт «Глотка энтов» едва ли известен даже самому Толкину, но некоторые повара предлагают поклонникам «Властелина колец» свои варианты этого напитка.

Рецепт:

1. Выжать сок из 1 крупного огурца без семян и 1 зеленого яблока.

2. Растереть 6 листочков свежей мяты с 2 ч. л. меда и небольшим количеством получившегося сока.

3. Выбросить мяту, перелить смесь в бокал, добавить остальной сок.

4. Долить 150 мл газированной минеральной воды и украсить листочками мяты.

Хоббиты в пабе

Кофе по-французски из «Амели»

Крепкий кофе бодрит даже жарким летом, особенно если подать его остуженным, с парой кубиков льда и коктейльной трубочкой. Оригинальный рецепт этого напитка предлагает зрителям главная героиня культового французского фильма «Амели» в исполнении Одри Тоту.

Рецепт:

1. Мелко перемолоть в кофемолке зерна арабики примерно на 6 ч. л. молотого кофе.

2. Залить водой в турке и сварить, доведя до кипения.

3. Добавить 1 щепотку соли, перемешать, остудить.

4. Разлить на 3-4 чашки, добавить в каждую немного сахара и коньяка. Для безалкогольной версии можно заменить его сиропом по вкусу.

Амели

Коктейль «Мохнатый пупок» из «Шрэка»

Освежающий алкогольный напиток, которым не пренебрегают даже сказочные персонажи. В мультфильме «Шрек Третий» принц Чарминг заказывает с горя в кабаке коктейль с названием «Мохнатый пупок». Сложно поверить, но такой напиток действительно существует в реальности. Его авторство принадлежит основателю бара Magazine Рэю Фоли, а вот тайна такого загадочного наименования не разглашается.

Рецепт:

1. Тщательно встряхнуть в шейкере несколько кубиков льда, 45 мл водки, 30 мл персикового шнапса и 120 мл апельсинового сока.

2. Положить в бокал еще льда, залить его получившейся смесью.

3. Украсить свежей мятой и долькой апельсина.

Шрэк навсегда

Сангрия из «Евротура»

Многим любителям комедий запомнился эпизод из «Евротура» в Братиславе. Новый знакомый пытается соблазнить Дженни, описывая ей прелести охлаждающего испанского напитка, который он готовит у себя дома. Вот только он оказывается женат, а потому отвергнут. Однако сангрия по его рецепту действительно прекрасно спасает от жары и расслабляет. Не зря ее так любят все испанцы.

Рецепт:

1. Смешать 0,7 л красного столового вина по вашему вкусу с 0,7 л холодной воды или газировки.

2. Добавить 2 ст. л. сахара, тщательно перемешать.

3. Нарезать кружками 2 свежих апельсина и 1 лимон с кожурой, положить в напиток.

4. Убрать в холодильник на 12 часов.

5. Подавать в бокалах, украсив листочками свежей мяты.