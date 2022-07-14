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Киноафиша Новости Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник»

Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник»

14 июля 2022 11:28
Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник»

Весь сезон будет посвящен раскрытию одного дела.

Как сообщает портал TVLine, стрим-сервис Paramount+ все-таки возобновит известный детективный сериал «Мыслить как преступник». Новый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов. Информация о перезапуске появилась еще в начале 2021 года, хотя спустя некоторое время звезда шоу Пэйджет Брюстер сообщила в соцсетях, что проект «мертв».

«Мыслить как преступник» – невероятно популярный процедурал телесети CBS. Дебютировав в 2005 году, сериал пробыл в эфире на протяжении пятнадцати сезонов и на данный момент насчитывает 324 эпизода. Все это время шоу было хитом CBS. Завершился сериал в феврале 2020 года.

Создателем «Мыслить как преступник» является Джефф Дэвис. Сериал повествует о команде специальных работников ФБР, которые занимаются поведенческим анализом действий преступников. В актерском составе были задействованы такие исполнители, как Мэнди Пэтинкин, Шемар Мур, Джо Мантенья, Аиша Тайлер, Мэттью Грей Гублер, Томас Гибсон, Лола Глаудини, Брюстер и другие. Шоу получило два спин-оффа – «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» и «Мыслить как преступник: За границей».

Ожидается, что в предстоящем сезоне «Мыслить как преступник» к своим ролям вернутся Мантенья, Кирстен Вангснесс, Адам Родригес, А.Дж. Кук, Тайлер и Брюстер. Шоураннером вновь выступит Эрика Мессер.

Фото: CBS
Елена Королева
Елена Королева
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