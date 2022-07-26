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В разработку запущен сериал по фэнтезийному циклу «Эрагон»

26 июля 2022 13:30
В разработку запущен сериал по фэнтезийному циклу «Эрагон»

Над сценарием работает автор литературного первоисточника.

Как сообщает Variety со ссылкой на свои источники, стрим-сервис Disney+ готовит многосерийную экранизацию известного фэнтези-романа Кристофера Паолини «Эрагон». На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, но создатели планируют экранизировать весь цикл «Наследие», в который, кроме «Эрагона», входят еще три романа: «Эрагон. Возвращение», «Эрагон. Брисингр» и «Эрагон. Наследие». По имеющимся данным, соавтором сценария предстоящего шоу выступит сам Паолини.

Тетралогия «Наследие» посвящена мальчику по имени Эрагон, который живет на ферме. Однажды парень находит яйцо, из которого вылупляется дракон. Эрагон называет своего питомца Сафирой. Благодаря своим тесным узам с Сафирой и помощи со стороны своего наставника Брома, Эрагону удается овладеть искусством езды на драконе и стать Всадником – это древний орден, который был почти полностью истреблен злобным королем Гальбаториксом. Эрагон и Сафира намереваются свергнуть Гальбаторикса и освободить страну Алагейзию от его тирании.

Роман «Эрагон» был опубликован в 2002 году. Последующие части вышли в 2005, 2008 и 2011 годах. Этот цикл обрел мировую популярность. «Эрагон» уже имеет одну экранизацию – в 2006 году был выпущен одноименный полнометражный фильм с Эдвардом Спилерсом (Эрагон), Рэйчел Вайс (голос Сафиры), Джереми Айронсом (Бром) и Джоном Малковичем (Гальбаторикс). Критики разгромили эту картину, тогда как в прокате она собрала около $250 млн при производственном бюджете в размере $100 млн.

Фото: 20th Century Fox
Елена Королева
Елена Королева
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