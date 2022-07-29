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Киноафиша Новости Шарлиз Терон может сыграть в байопике о писателе-фантасте Филипе Дике

Шарлиз Терон может сыграть в байопике о писателе-фантасте Филипе Дике

29 июля 2022 15:09
Шарлиз Терон может сыграть в байопике о писателе-фантасте Филипе Дике

За постановку должен взяться Альфонсо Куарон.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в разработку запущен биографический фильм о знаменитом писателе-фантасте Филипе Киндреде Дике. Проект получил рабочее название «Джейн». Согласно источнику, в актерский состав фильма может войти Шарлиз Терон («Монстр», «Безумный Макс: Дорога ярости»), тогда как на пост режиссера претендует оскароносный Альфонсо Куарон («Гравитация», «Рома»). На данный момент Терон и Куарон заявлены только как продюсеры предстоящей картины.

Сценарий «Джейн» написала Айза Хакетт, дочь Филипа К. Дика. Свое текущее название фильм получил в честь сестры-близняшки Дика, которая умерла всего через шесть недель после рождения. Эта потеря обернулась для Дика тяжелой травмой – писатель на протяжении всей жизни чувствовал нехватку сестры, что также отразилось на его творчестве. Хакетт решила рассказать о жизни своего отца, написав сценарий от лица Джейн.

Дик умер в 1982 году в возрасте 53 лет. Он является лауреатом престижной премии «Хьюго» за роман «Человек в высоком замке». Кроме того, по его произведениям были сняты такие известные картины, как «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом и «Вспомнить всё» с Арнольдом Шварценеггером.

Примечательно, что в конце июня был анонсирован другой байопик о Дике – этот фильм выйдет под названием Only Apparently Real («Лишь предположительно реальный»). Продюсером этой картины выступает Джон Шестак.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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