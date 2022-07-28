15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра

Рассказываем об отличных фильмах для семейного просмотра, которые поднимут настроение и напомнят о том, как важно помогать друг другу и верить в лучшее.

Семейное фэнтези, главный герой которого – успешный бизнесмен, не уделяющий достаточно времени семье, – после несчастного случая переселяется в тело кота.

Чем хорош: напоминает о семейных ценностях и о том, как важно не забывать о близких.

Девять жизней

Фильм снят по автобиографическому бестселлеру уличного музыканта Джеймса Боуэна, чью жизнь навсегда изменила встреча с бродячим рыжим котом.

Чем хорош: даже находясь на самом дне, можно изменить свою жизнь к лучшему, особенно если тебе есть о ком заботиться.

Уличный кот по кличке Боб

Экранизация одноименного романа шведского писателя Фредрика Бакмана о ворчливом старике, который собирается покончить с собой, но новоприбывшие соседи внезапно вторгаются в его планы.

Чем хорош: добрая история о том, как можно обрести вторую жизнь и вновь почувствовать радость от, казалось бы, повседневных вещей.

Вторая жизнь Уве

Трое детей отправляются на каникулы к дедушке, которого они раньше не видели из-за давней семейной ссоры, что неизбежно приводит к конфликту между поколениями.

Чем хорош: вечный конфликт отцов и детей можно разрешить любовью, терпимостью и сочувствием.

Каникулы в Провансе

Продолжение истории маленького Николя, в котором он вместе с семьей отправляется на море, где знакомится с очаровательной девочкой и обзаводится новыми друзьями.

Чем хорош: вспомнить беззаботное детство и осознать, что ощутить легкость и детскую непосредственность можно и во взрослом возрасте.

Каникулы маленького Николя

Мэтт Деймон в роли овдовевшего отца семейства, который берется за реанимирование заброшенного зоопарка, чтобы спасти животных от гибели.

Чем хорош: вдохновляющая история о том, как пережить утрату, помогая другим.

Мы купили зоопарк

Комедия с Сергеем Безруковым и Дмитриев Дюжевым о сбежавших из тюрьмы заключенных, которые находят убежище в детском лагере, где начинают работать вожатыми.

Чем хорош: за маской безразличия и угрюмости могут скрываться доброе сердце и большая душа.

Каникулы строгого режима

Мюзикл с песнями группы Abba о девушке, которая приглашает на свою свадьбу трех потенциальных отцов, так как ее мать никогда не рассказывала о том, кто же ее настоящий отец.

Чем хорош: душевная близость может оказаться гораздо важнее родственных уз.

Мамма MIA!

Мальчик находит на берегу шотландского озера необычное яйцо, из которого позднее вылупится дракон, однако не все будут рады появлению «чудовища».

Чем хорош: тот, кто кажется нам чудовищем из-за того, что отличается от нас, на самом деле может оказаться добрым и искренним.

Мой домашний динозавр

Дастин Хоффман в роли эксцентричного владельца волшебного магазина игрушек, который собирается отойти от дел и передать управление магазином своей помощнице.

Чем хорош: напоминает о том, что чудеса случаются, если в них верить.

Лавка чудес

Биографический фильм о детской писательнице Беатрис Поттер, которая, вопреки стереотипам и обычаям викторианской Англии, сумела добиться признания и воплотить свою мечту в жизнь.

Чем хорош: говорит о том, как важно не сдаваться в достижении своих мечт и верить в себя и дело, которому посвящаешь жизнь.

Мисс Поттер

Сестры Олсен в молодежной комедии о совершенно непохожих друг на друга характерами близняшек, чей день с самого утра пойдет наперекосяк.

Чем хорош: иногда крах всех планов может привести к неожиданным возможностям и открытиям.

Мгновения Нью-Йорка

Разворачивающаяся на фоне залитых солнцем итальянских пейзажей история переживающей депрессию писательницы, которая неожиданно для себя становится хозяйкой старинной тосканской виллы.

Чем хорош: никогда не поздно начать новую жизнь, а за черной полосой обязательно последует светлая.

Под солнцем Тосканы

Семейная комедия с Робином Уильямсом в роли актера озвучания, который переодевается домработницей и нанимается к своей бывшей жене, чтобы чаще видеть детей.

Чем хорош: показывает пример здорового расставания, после которого мужчина разводится с женой, а не с детьми.

Миссис Даутфайр

Стив Мартин в семейной комедии о том, с какими трудностями сталкивается отец, выдавая замуж любимую дочь.

Чем хорош: посмеяться над передрягами, в которые то и дело попадают герои, и убедиться, что семейные узы – самые крепкие.