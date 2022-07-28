Появились новые промофото Аны де Армас в образе Мэрилин Монро из фильма «Блондинка»

Стрим-сервис Netflix опубликовал подборку новых фотографий в рамках рекламной кампании байопика Эндрю Доминика «Блондинка», в котором Ана де Армас воплотила легенду Голливуда Мэрилин Монро.

В основу предстоящего фильма лег одноименный роман-бестселлер Джойс Кэрол Оутс. Мировая премьера состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 31 августа по 10 сентября. «Блондинка» представляет собой художественное изложение жизни Монро: от детских лет до ее превращения в звезду мирового масштаба. Также в картине будет уделено внимание ее романтическим переживаниям. Вместе с де Армас в актерский состав вошли Бобби Каннавале, Эндриан Броуди, Джулианна Николсон, Завьер Сэмюэл и Ивэн Уильямс.

На первом снимке де Армас изображена с Броуди, который играет Артура Миллера, мужа Мэрилин.

На другом фото де Армас запечатлена вместе с Каннавале в образе Джо Ди Маджо.

Еще на одной фотографии де Армас отрабатывает движения, следуя указаниям хореографа. Отметим, что здесь актриса предстает в образе героини Мэрилин Монро из мюзикла «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953).

Две остальные картинки представляют собой стилизованные обложки журналов.

На Netflix «Блондинка» выйдет 28 сентября.