Вышел первый трейлер фильма Роба Зомби «Семейка монстров»

Режиссер и рок-музыкант Роб Зомби, снявший такие хорроры, как «Дом 1000 трупов» и «Изгнанные дьяволом», готовится представить свой новый проект, которым станет переосмысление ситкома «Семейка монстров», выходившего в середине 1960-х годов. В отличие от оригинального сериала, одноименный фильм Зомби будет не черно-белым, а цветным. Сегодня Зомби и кинокомпания Universal выпустили трейлер новой «Семейки монстров». В ролике акцент сделан на любви между главными героями в лице Германа и Лили.

«Семейка монстров», во многом похожая на «Семейку Аддамс», повествует о группе необыкновенных персонажей, которые переселяются в американское предместье из Трансильвании. Главные герои предстоящего фильма – созданное доктором Франкенштейном чудовище Герман Мюнстер (Джеффри Дэниэл Филлипс), его обворожительная жена-вампир Лили Мюнстер (Шери Мун Зомби) и восходящий к графу Дракуле вампир Дедуля (Дэниэл Робак). В картине также снялись Бутч Патрик и Патриция Прест, сыгравшие в оригинальном сериале.

Роб Зомби выступает не только режиссером «Семейки монстров», но также является автором сценария. Съемки прошли в Будапеште, Венгрия, где с нуля был воздвигнут дом Мюнстеров. Фильм выйдет в свет этой осенью, но точная дата пока не установлена.