Кристин Милиоти и Уильям Джексон Харпер сталкиваются с давней загадкой в трейлере сериала «Курорт»

Стрим-сервис Peacock представил трейлер многосерийного триллера с элементами комедии «Курорт», главные роли в котором исполняют Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс», «Игрушка для взрослых») и Уильям Джексон Харпер («Личная жизнь», «В лучшем мире»).

В трейлере зрителей знакомят супружеской парой в лице Эммы (Милиоти) и Ноа (Харпер), которые в честь десятой годовщины совместной жизни отправляются в отпуск. Чтобы избежать рутины и поразмышлять о своих отношениях, пара на неделю поселяется в пансионате, расположенном на пляже. Отбросив всякие заботы, Эмма и Ноа собираются пить коктейли, бродить по песку и плавать в бассейне, тем самым снимая груз напряженности со своих плеч. Но не все идет по плану.

Однажды Эмма попадает в небольшую аварию на квадроцикле и находит на земле старый мобильный телефон. Выясняется, что он принадлежал парню по имени Сэм (Скайлер Гизондо), который 15 лет назад отдыхал на том же курорте, но бесследно исчез. Более того, вскоре пропал еще один человек. Тайна этих исчезновений так и не была раскрыта, но Эмма намерена все-таки докопаться до истины.

Вместе с Милиоти и Харпером в «Курорте» снялся Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»). Шоураннером сериала выступает Энди Сьяра. Он же написал сценарий совместно с Эллисон Миллер. Первые три эпизода «Курорта» выйдут на Peacock 28 июля. Последующие серии будут появляться по четвергам.