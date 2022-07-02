Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»

Сериал « Мажор » ворвался на экраны в 2014 году и сразу завоевал свое место во всех топах России. Сериал стал представителем нового витка в кинематографе страны, после которого русский продакшен перестали считать чем-то стыдным и некачественным. С появлением стриминговых платформ таких проектов стало появляться все больше, а интерес зрителей к ним постоянно растет.

Сюжет рассказывает о молодом и перспективном Андрее Миркине (Милош Бикович), который завоевывает себе место в элитном обществе благодаря харизме, связям и любви женщин. Он не заботится ни о ком, кроме себя и своей выгоды. Работа руководителя PR-агентства стала для него успешной деятельностью, благодаря которой Миркин может дальше наслаждаться жизнью и пользоваться всеми благами. В его жизни все могло бы и дальше идти прекрасно, если бы не один неприятный инцидент, после которого дальнейшая карьера и авторитет пиарщика окажутся под угрозой.

The Телки

Сериал «Метод» прогремел наряду с «Мажором» и до известных событий был продан для трансляции на Netflix. История сконцентрирована вокруг талантливого следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский), который умело раскрывает даже самые сложные и запутанные дела. Ему в пару дают стажера Есению (Паулина Андреева), которая не только хочет поработать с экспертом, но и раскрыть с его помощью убийство своей матери. Им приходится нелегко работать вместе, однако приверженность делу, чуткость и целеустремленность обоих в итоге приводят их истине.

Метод

Сериал рассказывает о светском обществе, в котором правящими силами становятся власть и деньги. Этим миром правят мужчины: они платят за любовь, за секс, за должности и за все остальное. В их системе мира женщины являются слабым звеном, однако те начинают манипулировать, плести интриги и обманывать, чтобы доказать свою значимость. Все начинается с Лены Широковой (Дарья Мороз), которая перебралась в этот мир из своей обычной жизни, став возлюбленной бизнесмена Глеба (Владимир Мишуков).

Содержанки

Sпарта (2016)

По сюжету, в одной из петербургских школ происходит страшное событие: из окна выпрыгивает учительница. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить следователю Игорю Крюкову (Артем Ткаченко). События самоубийства кажутся ему странными и необъяснимыми, так как, на первый взгляд, ничего не предвещало беды. Крюков опрашивает учеников и знакомится с негласным лидером коллектива Михаилом Барсковским (Александр Петров). Ученик рассказывает ему об игре под названием «Sпарта», которая является ключевой в разгадке истории.

Sпарта

Детективный сериал о «водовороте большого города», в который попадают подростки, оказавшиеся на дне: наркоманы, бездомные, сироты и дети из неблагополучных семей. Группа следователей находит их трупы и выясняет, что над этим поработал маньяк. Герои пытаются выйти на его след, однако это оказывается не так просто. Они сталкиваются со своими страхами лицом к лицу перед тем, как раскрыть дело и положить конец загадочным убийствам.

Водоворот

Сериал рассказывает о работе Специального бюро расследований (СБР), которое привлекает в качестве эксперта ценного сотрудника Нюхача (Кирилл Кяро). Он обладает чутким обонянием и способностью по запаху выйти на след преступника и раскрыть дело. Этот дар помогает ему в работе, но мешает в личной жизни, так как, кроме своей деятельности, Нюхачу тяжело сосредоточиться на чем-то другом. В ходе расследований он сталкивается с разного рода проблемами, которые под силу решить только ему.

Нюхач

Детективный сериал рассказывает о бывшем полицейском, который несправедливо провел в тюрьме шесть лет по вине своего врага. Спустя время Иван (Александр Устюгов) сталкивается с ним вновь на судебном заседании. Преступник вновь убегает от правосудия, однако у бывшего полицейского на этот счет свои планы: он решает отомстить врагу, став наемным убийцей. Страшная авария, после которой Иван теряет память, дает ему шанс начать жизнь заново, однако воспоминания из прошлого не оставят его в покое.