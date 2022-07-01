Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето?

Бесцельные деньки под палящим солнцем, как в фильме «Зови меня своим именем», или любовные терзания, как в «Дневнике памяти»?

Первый летний месяц уже позади, но все самое интересное только начинается. Насыщенные дни, прогулки с друзьями, милые посиделки и пикники – это то, что ожидает каждого в оставшийся летний период. Кто-то предпочитает размеренное и ленивое времяпровождение недалеко от дома с книгами и всякими вкусностями, а кто-то жить не может без приключений и активного отдыха. Кино про яркие и солнечные деньки в любом случае становится вдохновением для людей, поэтому предлагаем проверить, на какой фильм будет похоже ваше лето?