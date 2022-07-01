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Киноафиша Новости Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето?

Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето?

1 июля 2022 14:49
Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето?

Бесцельные деньки под палящим солнцем, как в фильме «Зови меня своим именем», или любовные терзания, как в «Дневнике памяти»?

Первый летний месяц уже позади, но все самое интересное только начинается. Насыщенные дни, прогулки с друзьями, милые посиделки и пикники – это то, что ожидает каждого в оставшийся летний период. Кто-то предпочитает размеренное и ленивое времяпровождение недалеко от дома с книгами и всякими вкусностями, а кто-то жить не может без приключений и активного отдыха. Кино про яркие и солнечные деньки в любом случае становится вдохновением для людей, поэтому предлагаем проверить, на какой фильм будет похоже ваше лето?

Тест: к какому психологу из сериалов вам стоит обратиться?

Алина Маркина
Алина Маркина
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